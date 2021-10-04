政總水馬陣解封　林鄭：已迎來新氣象　今早歎政總新餐廳西多士

特首林鄭月娥今天（4日）晚上在社交網頁發文，稱相關部門已按其指示，在國慶節日後陸續移走在政府總部、禮賓府等保護政府重要設施的「水馬」。她稱今天從禮賓府到政府總部，行車時間省了5分鐘，「但更具意義的是香港已迎來新氣象」。

林鄭月娥又指，今早見證政總員工餐廳在新承辦商經公開招標接手營運後重新開幕，更與政務司司長李家超享用「久違的西多士」。



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新氣象會否出現在《施政報告》？林鄭：拭目以待

林鄭發文稱，各相關部門已按其指示，在國慶節日後陸續移走在政府總部、禮賓府等保護政府重要設施的「水馬」，令周邊的道路回復通達，一切恢復舊觀，「我今日從禮賓府到政府總部，行車時間便省了5分鐘。但更具意義的是香港已迎來新氣象！」

她又稱，新氣象也出現在政府總部大樓內，她與政務司司長以及幾十位同事，今早一起見證政總員工餐廳在新承辦商經公開招標接手營運後重新開幕，「無論是裝修、食物選擇、環保措施、手機程式點餐各方面，都令人耳目一新」，今早更與李家超享用了「久違的西多士。」

林鄭將於周三（6日）公布任內最後一份施政報告，她在fb先「賣關子」，稱：「上述的『新氣象』會否在今年的《施政報告》出現，大家就要拭目以待了。」