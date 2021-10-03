23條立法趕回歸廿五年完成？田北辰：林鄭「欠債」不可由下屆找數

特首林鄭月娥早前表示，餘下一年任期會爭取做《基本法》23條的籌備工作，但估計無能力在任期內完成整個立法工作。不過全國人大常委譚耀宗今（3日）指，《基本法》23條的本地立法工作，有望於明年上半年完成。

現屆政府任期只餘9個月，由前期諮詢、法案審議至立法會三讀通過，明年1月展開的新一屆立法會，是否趕得及香港回歸25周年之前通過23條立法？23條立法又是否林鄭月娥仕內最後任務？

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，現時有《港區國安法》作基礎和參考，相信明年上半年未必不可完成立法。他又指，林鄭不可能以「無時間」作為拖延施政的藉口，待下屆政府重新籌備相關立法工作。實政圓桌立法會議員田北辰預計，明年上半年可完成立法工作，形容現時天時、地利、人和俱備，要視乎林鄭是否有決心完成。



劉兆佳：中央不容以時間不足作拖延施政藉口

劉兆佳接受查詢時表示，《基本法》23條立法具逼切性，港府有憲制責任完成，但一直遲遲未有落實。他認為在新政治形勢下，立法會不會再有反對派拉布，立法過程已無政治阻力，餘下要處理的是技術問題。他相信有《港區國安法》作基礎和參考，明年上半年未必沒可能完成立法。

對於林鄭曾指餘下一年任期料無能力完成立法工作，劉兆佳認為對方說法過時，又指中央不會容許港府以時間不足作為拖延藉口，「不可能說沒時間，要等下屆政府重新籌備」。

劉兆佳強調，無論誰人成為下屆政府的班子，都需要執行上一任政府的政策，形容這是未來的趨勢。他重申，在現時的政治形勢下，港府推行的政策要有延續和連貫性，不容許政策有斷層的出現。

田北辰認為，林鄭應在任期內完成23條立法工作，待下屆政府可集中處理房屋、民生等問題。（資料圖片）

田北辰：現時問題非「能不能」而是「想不想」

港區人大代表、立法會議員田北辰接受查詢時亦指，《基本法》23條可在明年上半年完成立法，他稱現時一些「燙手山芋」的議案，亦只需三、四個月就可完成立法工作。他認為，之前「欠嘅債」沒理由拖至下屆政府去做，強調林鄭應在任期內完成立法工作，待下屆政府可集中處理房屋、民生等問題。

對於23條過住具爭議性，是否應設公眾諮詢，田北辰認為，政府可進行為期兩個月的公眾諮詢，諮詢後仍可在六個月內完成立法。他形容現時天時、地利、人和俱備，要視乎林鄭是否有決心完成，強調現時非「能不能」，而是「想不想」的問題。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，現時民間已無阻力能影響立法，強調立法會必定可以通過立法。（資料圖片）

學者：民間已無阻力影響立法

民建聯主席李慧琼指，現時社會對國家安全的意識提升，亦理解有迫切性完善國家安全配套，強調若國家安全的漏洞無及時堵塞，會影響「一國兩制」及國家發展。李慧琼認為，現屆政府時間緊張，但相信負責的官員會適時將研究結果與社會討論，讓社會掌握內容，為立法做好準備。

中大政治與行政學系副教授馬嶽接受查詢表示，現時民間已無阻力能影響立法，強調立法會必定可以通過立法，故何時完成立法的分別不大，認為要視乎政府有否目標何時完成。他又指，《港區國安法》主要涉及顛覆國家政權等四大行為，至於《基本法》23條主要補充《國安法》未有涵蓋的內容，包括間諜罪等，同時港府要履行憲制責任。

2003年立法歷時近一年

港府曾於2002年9月提出《實施基本法第23條諮詢文件》，就叛國、顛覆、分裂國土等罪行進行為期3個月諮詢，惟法律界、傳媒界、民間反對聲音激烈，民陣於2003年7月1日反起大遊行，反對23條立法成為一大主題，最終超過50萬市民上街，迫使政府於同年7月押後二讀草案，整個過程歷時近一年。

保安局局長鄧炳強日前表示，期望可在下個立法會期完成23條立法，形容現時是回歸以來最好的立法時機。