中聯辦落區｜羅永綱訪九龍商戶：中央要求我們深入基層、遍訪民情

中聯辦副主任羅永綱周六（2日）訪問九龍總商會和多間九龍區商戶，他與總商會會面時表示，中央高度重視如何解決香港市民現實難題，在出台一系列惠港政策的同時，要求中聯辦官員深入基層、遍訪民情，了解市民有甚麼需求、困難和願望，共同研究推動解決。



羅永綱：有甚麼心裡話，請大家對我們說

羅永綱先訪問九龍總商會，稱多個行業代表與他一見如故，與會者踴躍發言，分別就如何推進香港青年大灣區就業創業、中醫藥業發展、旅遊業走出困局等8個關注的問題提出意見建議，有代表用自身實例講述了小企業面臨「通關和跨區融資」兩大難題，跨區融資難讓他們經營發展「斷糧」，又稱有青年代表表示對內地資訊了解不足，即使有心前往大灣區發展，卻難以找到資訊、前往適合自己發展的城市。

羅永綱稱，歡迎代表們以書面反映情況，以便更常態地了解代表們需求和想法，「大家有甚麼困難，有甚麼好的建議，都可以提出來」，又稱：「中央高度重視如何解決香港市民現實難題，在出台一系列惠港政策的同時，要求我們深入基層，遍訪民情，了解市民有甚麼需求、困難和願望，共同研究推動解決。」

羅永綱其後訪問九龍區多間商戶，包括西式餅店、服裝店、家庭經營40年的藤器店及三代傳承的中醫診所。羅永綱表示，在經濟下行壓力下，這些店鋪能夠生存，很大程度上是良好質量保證和社會信譽，「但尚在工作中的老年人就不得已要動用自己的養老積蓄來維持經營，令人揪心」。

他訪問了數間中醫診所，三代從醫的黃醫師向羅永綱稱，雖然現在政府允許中醫使用壓舌板，但在法律上如果中醫師用壓舌板的話，就是非法行醫，始終令人心存顧慮，認為在諸多限制下，中醫藥業發展很困難，急需政策拆牆鬆綁。羅永綱說：「今天短短的時間只是一個開始，有甚麼心裡話，請大家對我們說，今後我們會長期主動深入市民，一直與大家保持良性互動。」