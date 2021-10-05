01消息｜施政報告擬提綜合發展規劃　林鄭形容比明日大嶼更大手筆

特首林鄭月娥周三（6日）發表本屆任內最後一份《施政報告》，新界北發展成為重頭戲，她今日預告《施政報告》將聚焦未來，融入國家發展大局，亦要解決房屋問題。

消息透露，今次《施政報告》將提出一個大型「綜合發展規劃概念」，具體包括興建跨境鐵路、土地拓展、產業發展，並大幅著墨如何融入國家發展大局，林鄭在內部會議形容計劃比「明日大嶼」更大規模、更大手筆。



▼林鄭月娥行會前見記者▼



料大篇幅談國策籲把握機遇

任期只剩下9個月的林鄭月娥，將發表一份勾劃香港未來的《施政報告》，其中土地開發是最重要一環，近日政界已盛傳林鄭將使出多招覓地，包括放寬「祖堂地」轉售限制、釋放濕地、提高新發展區地積比等，全面規劃新界北土地。為配合發展，政府亦將公布新跨境鐵路項目，在洪水橋興建鐵路系統接駁深圳前海。

接近政府消息指，林鄭月娥將於《施政報告》提出一個類似名為「綜合發展規劃概念」的大型計劃，具體內容包括興建跨境鐵路、土地拓展、產業發展（如落馬洲河套地區興建中港深創科園）、環保政策等；亦會大篇幅談及香港如何用好傳統優勢、國家「十四五」規劃、大灣區規劃等，融入國家發展大局，把握機遇。據聞，林鄭在內部會議形容今次計劃比「明日大嶼」更大規模、更大手筆。

▼洪水橋新發展區▼



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計劃成本難料 政界冀起穩定人心作用

有政界中人指，今次計劃涉及香港長遠發展，以整全方式勾劃未來，提到過去兩年香港政局動盪、移民湧現，今次計劃與當年港英「玫瑰園計劃」有點相似，希望達到穩定人心作用，當然亦包括回應中央要求，更好地融入國家發展大局。

至於計劃成本，據悉政府未有詳細提及，實際上亦較難估算，因並非單一建基或發展項目，「『明日大嶼』可以計到6,000億元成本、機場三跑過千億元，但今次是一個大型發展規劃，包含不同元素」，又認為即使是「明日大嶼」計劃，單是賣地收入已高於填海成本，相信政府有足夠財力應付。