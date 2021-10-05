施政報告沿用至愛天藍色　林鄭：聚焦房屋土地　紓困措施未必再提

特首林鄭月娥今（5日）出席行政會議前見記者，她將於明天（6日）發表本屆任內最後一份《施政報告》。她稱親自主持了40次諮詢會，感謝各界發表意見，新一份《施政報告》的封面顏色，沿用其至愛天藍色。

林鄭月娥指，經過中央兩大舉措，包括國安法及完善選舉制度，令香港回復穩定，不少人跟她說「係時候做嘢」，認為現時的香港是「新局面」。她又指，今年是「十四五」規劃開局之年，早前亦公布了前海方案，可視之為「新機遇」。

林鄭提到，通關仍是香港頭等大事，會努力爭取通關，符合內地防疫要求。



林鄭：反制裁法納入附件三中央未有時間表

【10:2３】提到通關問題，林鄭月娥指，外國商會及歐洲商會代表都認同，國安法無影響營商環境之餘，反而更加有利，因社會穩定，走在街上也不用擔心。被問到是否「兩頭唔到岸」，既通不了內地又通不了歐美，林鄭指現時希望和內地通關，那防疫策略就要更接近內地那一套，而不是其他國家般「與病毒共存」，那麼這些「與病毒共存」國家的人來港時一定要嚴格管制，否則「唔使諗」與內地通關。她又指，已親自解答過歐洲商會的疑問，明日《施政報告》也會提及一些海外和內地企業的數據。

至於有傳中央已擱置將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，林鄭月娥指，香港作為中華人民共和國不可分離的部分，有很多所謂制裁衝著香港而來，「站在本人的立場，一定是支持國家」，而如果相關法例要列入附件三，考慮到香港實際環境，本港是國際金融中心，所以會主張以本地立法形式，經諮詢等程序再決定具體方式。

她清楚表明「中央今日無時間表」，中央政府考慮問題時，一定會認真地看香港的國際金融中心地位，但至今沒有收到任何時間表。

林鄭月娥。（張浩維攝）

談通關：「中央要我哋做嘅措施都會盡力做」

【10:15】林鄭月娥回應與內地通關進展時指，明白市民最關注此問題，強調控制疫情達致與內地免檢通關是頭等大事。她指內地為通關重點，與外國商會溝通時，她亦如此表述，相信外國投資者也同意，因為他們在內地有生意，需要回內地視察。

林鄭表示，通關議題在副總理韓正指導下，政務司司長李家超已與內地舉行了首次疫情對接會議，強調「中央要我哋做嘅措施、程序都會盡力做，未必做得到嘅，亦會盡力做」。下一步要等待內地專家的評核意見，林鄭指政府立場清晰，願意、樂意、也銳意跟從，相信要在措施上盡量做到與內地一致，令內地有信心香港不會成為防疫缺口。

林鄭月娥。（張浩維攝）

林鄭：房屋土地是報告重點 紓困措施未必再提

【10:01】林鄭月娥開場發言時指，明日將公布今屆任內最後一份《施政報告》，留意到近日有很多相關討論，雖然這是今屆最後一份，但團隊非常重視，早前親自主持40場諮詢會，在學校等地方舉行，以及在網上直播，線上線下有約3,500人參與，收到3,800份書面及電郵意見，向發表意見的朋友致謝。她指，市民最關心的當然是房屋土地供應，但可以說的是今年《施政報告》正文，篇幅和往年很接近，料需兩個多小時才讀完，附篇也會比較長。

內容將總結本屆政府4年多的工作、900多項政策落實情況，今年《施政報告》也會聚焦未來、提及重要的經濟議晨、如何融入國家發展大局。她又指，房屋土地會是今次《施政報告》重點，所以具體紓困未必會再提。

今日的記者會背景標語為「新局面，新機遇」，林鄭月娥指，現時「一國兩制」經國安法及完善選舉制度後，回到正確軌道，有穩定環境就是「做嘢」的時候，不泛政治化，可更好為香港謀劃未來，又指香港在「十四五」規劃、大灣區及前海擴區下，有無限機遇。

林鄭又提到，今年經濟各項數據包括出入口、金融市場的上市情況、債市、機場貨運、失業率方面都有良好發展。她指，通關仍被視為頭等大事。