譚耀宗鄭泳舜探深水埗劏房戶　促加快市區重建　增公屋居屋單位

民建聯日前成立「告別劏房行動」，提出解決本港住屋問題的十大倡議。全國人大常委譚耀宗、民建聯立法會議員鄭泳舜及該黨深水埗支部主席陳偉明，今日（5日）身體力行，前往已被市建局納入重建項目的長沙灣兼善里探訪劏房住戶。



鄭泳舜說，他們到訪的劏房日久失修，非常殘舊，希望重建有助加快上樓，促請政府加快重建步伐，在重建後除了提供港人首置盤，也要考慮興建居屋及公屋單位。



倡以小區規劃發展 重建後置居屋、公屋

鄭泳舜表示，兼善里兩列9層高的唐樓，樓齡已達60年，大多日久失修，非常殘舊，樓宇内劏房林立，他們除了聽取劏房住戶的意見和需要，介紹相關的福利計劃，亦透過送贈福袋，為他們送上關懷同溫暖。鄭泳舜期望今次重建有助加快上樓，改善到受影響住戶的居住環境。

他又指，要實現「告別劏房」的目標，加快市區重建步伐、安置好劏房戶是重要一環，他作為市建局非執董和立法會議員，會持續向市建局和特區政府反映租戶和業主的的心聲，包括重啟需求主導，以小區規劃模式去發展，重建後除了提供港人首置盤，亦要考慮興建居屋及公屋單位。