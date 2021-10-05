消息：韓東方函民主黨員爭立法會提名　列兩大主選理據｜政圈風聲

立法會換屆選舉12月舉行，民主黨早前制定黨內參選機制，有意參選的黨員須在所屬地區支部取得20名基本會員提名，及在其餘4個地區支部各取得5個基本會員提名，並於下周一（11日）下午6時前向該黨報名。



據了解，六四工運領袖、民主黨黨員韓東方今（5日）向黨友發訊息爭取及收集提名，他在信函中列出兩大支持民主黨參選的理據。



韓為新界西支部成員

民主黨上周三敲定黨內甄選機制，根據該黨向黨員發出的文件，有意參與甄選的黨員須在所屬地區支部取得20名基本會員提名，及在其餘4個地區支部各取得5個基本會員提名；若民主黨在截止提名前收到有效提名，中央委員會將召開會議，定出特別會員大會安排，並交由會員大會就有關參選提名作出決定。

有民主黨中人透露，韓東方為民主黨新界西支部成員，即意味他須在新界西支部取得20個提名，並於其他4個地區支部各取得5個提名。

韓指有限空間仍要推進政治權利狀況

據了解，有不少黨員已收到韓東方尋求提名的訊息，當中舉出兩大支持民主黨出選立法會選舉的理據，包括認為在有限政治空間，民主黨仍要推進本港政治權利的狀況，又認為「遊戲」規則雖已改變，但絕非終局（End game），強調民主黨應參與至最後一刻。

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民主黨中人：爭40提名非難事 特別會大才是主戰場

有黨員認為，在當前已「減辣」的甄選提名門檻下，韓東方要爭取40名黨友提名絕非難事，形容「搵40個非主流派『擦邊球』唔難」，又指特別會員大會才是「真正的戰場」和最難過的一關，韓東方須在會大上清楚解釋進入立法會後的目標，「佢要說服到我哋，入到去立法會會做乜，同以前有咩唔同。」

據了解，有新界西黨員正詢問會否召開地區支部會議，商討是否向韓東方給予提名。

民主黨上月底召開特別會員大會，討論及決定是否參選立法會選舉，惟最終未有表決。據了解，韓東方在會上共發言3次，不少年輕黨員是初次聽到其名字，亦有不少黨員直言不知道對方原來是民主黨員。有會眾指，韓東方在會大上發言分享了他過往的故事和經歷，有本身不認識他的年青黨友對其發言感「受落」和深刻，其後他再發言指，民主黨應在會上作出是否參選的決定，否則難以向公眾交代，「如果大家係話因為無人參選而唔做呢個決定，咁佢就話『咁依家我話我自己選囉』」，認為民主黨可考慮參選立法會。