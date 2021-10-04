盧文端：民主黨「變相罷選」軟對抗　要取提名入閘已近乎不可能

民主黨上月26日會員大會未就是否參選立法會作最終決定，改為由中委會定出甄選程序。中委會最新決定指，有意參與甄選的黨員須在選區所屬地區支部取得20名基本會員提名，及在其餘4個地區支部各取得5個基本會員提名，料在10月11日截止。

全國僑聯副主席盧文端今日（10月4日）再度在《明報》撰文，提到民主黨不決定是否參選，改為設下較高參選門檻，實質是「變相罷選」，對新選舉制度的「軟對抗」，因此民主黨員的身份對於參選者而言已成「負資產」，近乎不可能再爭取提名入閘，即使獲提名也有機會在資格審查上止步。他建議，有意參選的民主黨成員或要「早謀對策，另找出路」。



▼9月26日民主黨特別會員大會▼



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盧文端開首明言，其主要觀點有3個：

1. 民主黨最近雖然對是否參選的取態有所調整，但實質仍然以罷選對抗已列入《基本法》的新選舉制度，不過是由「硬對抗」變為「軟對抗」。

2. 對於爭取提名入閘來說，民主黨的身份已因為該黨堅持對抗路線而成為『負資產』，民主黨現在面對的最大問題不是要不要參選的問題，而是能不能參選的問題，以民主黨成員身份獲得所需選委會5個界別的提名，已近乎不可能，能否通過資格審查更是大有疑問，有意參選的民主黨成員可能要早謀對策，另找出路。

3. 民主黨若要改弦易轍獲得重生，不能只是回到當初信念與目標的「原點」，而要根據香港新環境從根本上調整路線，尤其要根除「民主拒共」的死結，以符合「愛國者治港」的最低要求。

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批設高門檻等同「變相罷選」

盧文端解釋，民主黨最近關於是否參選問題的一系列動作及決定，並不是基於勝算考慮而「棄選」，而是「罷選」，只不過不是直接的「硬罷選」，而是轉了彎的變相罷選即「軟罷選」。

他提到，民主黨之前一直「對外放風」指黨內一邊倒反對參選，而最終大會並沒有直接作出決定，而是交由中委會定下參選門檻，當天的傾向性意見是，將以往參選者只需獲所屬支部10人提名的門檻提升4倍，即參選者需民主黨5個支部各10人共50個提名，民主黨元老李華明質疑「擺明是出難題」。

盧引述「輿論」指出，「民主黨冀用提名程序達到棄選目的」。最終民主黨中委會將提名門檻微調，改為需獲參選選區所屬支部20名會員以及另外4個支部各5名會員共40個提名，之後還要得到特別會員大會過半數支持，並仍有可能被除名。他引述李華明指這只是「由超高變為高門檻」，一般黨員難出線參選，想選不能選。

盧文端引述全國政協委員張志剛近日一篇文章的觀點，質問：「（民主黨）在策動『35+』奪權運動時摩拳擦掌、身先士卒，但在完善選舉辦法之後，就杯葛、抵制、不參與！這是什麼政治態度？這個政治態度至明確不過！民主黨只肯做企圖奪權變天的民主黨，而不肯回歸到擁護中央政府，擁護基本法，擁護『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的民主黨！」

全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片）

稱有第五界別選委原有意提名 往後再難實現

盧文端表示，民主黨「鬧騰罷選」的最嚴重後果，是導致所有以民主黨身份參選的人獲得5個界別的選委提名「入閘」參選的可能，差不多已經消失。他提到，新選舉制度已列入基本法附件，成為基本法的一部分，因此罷選行動實質是對抗基本法。在這情況下，要取得被稱為國家利益代表的「第五界別」選委的提名，可能性微乎其微。

他指：「之前確實有『第五界別』的選委對提名包括民主黨成員在內的合資格泛民人士持開放態度。」這亦配合港澳辦主任夏寶龍有關「愛國者治港」絕非要搞「清一色」的講話精神，不過前提條件是必須秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界限。「在民主黨一再鬧騰對抗新選制的罷選之後，這些選委的開放態度雖然對其他泛民人士仍然有效，但卻很難包括民主黨成員了。」

要求民主黨根除「民主拒共」死結

盧認為，民主黨在《國安法》實施之前有「越線」的行為，中央可以在一定程度上予以包容，但在國安法實施之後對抗新選制，則屬於「頂風犯案」，中央不會再接受。「即使拿到所需提名，也可能在資格審查關口前止步。」

最後，盧文端認為民主黨的「原點」儘管有愛國的成分，但也有很深的「拒共、反共」情結，「民主回歸」、「愛國不愛黨」等，恰恰表明他們所講的民主，最重要的目的就是「拒共、反共」。民主黨對新選舉制度如此抗拒，深層原因正在於此。因此他認為，不根除「民主拒共」的「死結」，民主黨走不出困境，必須重新檢視其黨綱，切實做到尊重共產黨領導的國家基本制度，不做危害國家安全的事情，以符合「愛國者治港」的最低要求，唯有如此，才有可能獲得重生的希望。