專訪｜六四工人領袖韓東方擬出選　信港未玩完：民主黨參選尋可能

民主黨爭議參選立法會取態之際，一個對黨內年輕一代相對陌生的臉孔，上月突現身會員大會，面對有聲音指「無黨員表明參選，黨便毋須表態」時，他起身發言，用半鹹淡的廣東話為僵局覓破口：「那我現在表示，我參選，算我一個！」

他是韓東方，六四民運工人領袖、89年的北京鐵路工人，當年領導廣場上最大的工人組織「北京工人自治聯合會」，軍警鎮壓後走進監獄，到93年被驅逐出境「流落」香港。28年無法踏足內地，但一直堅持推動內地工人權益運動，靠的只有電話和網絡。韓東方半生投身工運，都在「不可能中尋可能」。

邀訪之初，這一段韓東方口中的「參選插曲」未發生。到訪問當日，他笑言是臨時起意，主張參選因為他不認同、亦不接受香港「Game Over」（玩完）的判斷，認為只是「Game Change」（規則改變），制度空間再小都要參與，因為「尋可能」是他每日工作內容，也是他後六四人生的總結。



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在改變的遊戲規則中尋可能

選舉大改制後，外界最關注泛民大黨民主黨去向，「參選救兄弟」、向中央示好、政黨存活⋯⋯通通不是韓東方「起身」的原因，他稱甚至沒考慮過黨內甄選、選委提名等技術問題，關注的只是香港人對未來的判斷：「在放大效應下的群體恐懼，人們一個個離開、一家家離開，這種信心坍塌⋯⋯算了，沒得玩，Game Over，是我不能接受的！」不放棄，就要在改變的遊戲規則中尋可能，「（政府）放不放行是他的事，我選不選是我的判斷。」

12月舉行的立法會換屆選舉，議席數目由70席增至90席，但直選議席由減剩20席，其餘30席來自功能組別，以及重設選委會界別40席。所有立法會候選人，均須取得選委會五大界別提名，經資格審查委員會確認擁護《基本法》及效忠特區，方可入閘。

民主黨主席羅健熙。（資料圖片／盧翊銘攝）

韓東方2000年取得永久性居民身分，2004年立法會換屆選舉是他人生首投，「我打上領帶，穿得整整齊齊，然後從家到票站不到一百米，那是我人生活到四十幾歲第一次有投票權。」諷刺的是，當屆立法會全面取消選委會議席，增至半數議席由直選產生；但時隔17年，選委會議席今屆「復活」。當年投選的李卓人，現時正在服刑，早前被起訴「煽動顛覆國家政權」，所屬的支聯會及職工盟亦解散。

韓東方說反修例運動失敗，政治局勢惡化、參政空間縮小，要證明前方絕路，可以不費吹灰之力，但絕不應成為放棄的理由，「我們的存在，是要推動社會進步，就是要⋯⋯尋找可能，再從中找最可能那個。」

韓東方在民主黨大會表明願出選，是拒絕接受「香港完蛋」的判斷，認為要在改變的遊戲中尋找可能。（梁鵬威攝）

避免情緒綁架 不罷選為黨員換空間

韓東方以過往卅年的工運經驗，說明弱勢如何在夾縫中生存，「社會就是這樣，不是一步一步朝向你期望的未來，面對不同結果，最應該避免的是被情感綁架，被恐懼綁架。」他停頓了幾秒，說起民主黨大會。

「選舉要贏，如果參選，是陪跑或者輸，那為什麼要參選呢？」席上這種質疑，驅使韓東方站起來發言，他稱不能預視未來是客觀事實，但認為「不要還沒走就放棄」，即使空間有限，仍可在做一些事試圖改變。

他之後再次發言，就是那一段參選插曲：「我聽到說，『現在為止沒黨友表態（參選），那黨也毋須決定參不參選。』那是雞和蛋的問題，對黨員而言，如果黨決定去的話，那會有一個重要的reference（參考），會考慮去不去；如果黨決定不去，那也就不想了。」為了創造這個可能性，對韓東方而言，參選有何不可？

韓東方說，民主黨不應該選擇棄權。（梁鵬威攝）

自嘲黨內最不夠資格參選

2010年加入民主黨的韓東方說，表態參選是臨時起意，未經深思熟慮，自嘲可能是黨內最不夠資格的人，「沒有做過香港社區工作，廣東話又不好，近卅年生活在香港，做的都是大陸的事情（工作）。」主選、棄選或各有道理，而工會背景令韓東方不情願放棄這塊「半霉麵包」：「把發霉部分扯掉，我覺得還可以吃。工會的人整天就在想，哪裡妥協最好，先實現了一部分，再往下一步走，一點點走。」

民主黨大會最終沒落閘，交由中委會定甄選程序，有意參選者須取得該黨五大地區支部共40個黨員提名。韓東方在大會後沉澱了幾天，訪問當日甄選門檻未出爐，被問到會否履行承諾，他稱：「既然說了，至少看看有甚麼程序，這對我來說是全新的，沒想過會去選舉，但58歲了，又有甚麼了不起的？」

韓東方笑說如果程序簡單清楚，「一個人就可以，無非打個電話、寫個電郵報名。如果比這更多，過去我在民主黨都不活躍，在所有區（支部）都要提名，那可能就比較麻煩。」但他稱不在意這些技術細節，包括過了黨，還有選委提名一關，「日子好的時候，技術層面會考慮多一點，包括過往民主派的配票。但現在，更多是原則上，不應該選擇棄權，贏不贏是另一層面問題。現實下怎麼辦？把輸當成遊戲一部分。」

▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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入黨緣由？民主黨晤中聯辦 覺有希望

妥協、談判是韓東方深信不疑的做事方式，他承認極具爭議，亦不排除會引起誤會。正如2010年，回歸後第二次政改，民主黨歷史性走進中聯辦。這一幕，導致韓東方加入民主黨。

「嘩！破天荒第一次，跟中央代表直接面對面溝通、協商、談判！」看著電視，韓東方嘖嘖連聲，其後致電與會的時任民主黨主席何俊仁申請入黨，「他問為甚麼，我說看到了雙方成熟，覺得有希望。」

破冰後，北京接納民主黨改良方案，成為回歸後唯一一次成功的政改，5個新增的區議會功能界別議席，交逾300萬選民投選，立法會具直選意義議席首次過半，在70席中佔40席。但與此同時，引起很多泛民支持者反感，認為民主黨背離民主原則，導致民主陣營決裂，往後多場選舉中民主黨接連遭狙擊。

十年人事，政治局勢天翻地覆，韓東方指外國輿論可以說香港「Game Over」，「人家說得起，因為人家有自己的事情，但香港是我們的香港，就是我們的全部！」他倒抽了一口氣，用廣東話說出他對香港的態度：「我們⋯⋯⋯輸唔起㗎！」

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預視泛民前路艱難 除參與別無選擇

「民主派和港府、和建制派甚至北京，有沒有未來？不知道，但如果連開始都沒有，那一定沒未來。那開始再說吧，也許有微不足道的改變，會令人沮喪，也可以作為一小步的開端。」韓東方相信民主派的未來會很艱難，不再有大遊行氣氛，面對新規則、要宣誓效忠、不確定性更大。

特別是民主黨，作為一個政黨，需要反問自己：「對七百萬香港人來說，是不是遊戲終結了？這需要首先作出判斷。」韓東方說89年六四以後，被驅逐出境，在職工盟及基督教工業委員會的支持下，繼續在香港從事工運，創辦了中國勞工通訊，「讓我人生有了一些意義，沒有停留在早期階段，香港對我有恩，香港收留了我。」他希望港人不要讓自己絕望，必須克服情緒綁架。