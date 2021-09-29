建制批高登《墮海唔好搵》煽仇恨　鄧炳強： 23條立法研加入罪類

近月多個民主派團體解散，包括多年來籌組遊行示威的民間人權陣線，立法會議員何君堯今日（29日）在立法會大會提出質詢，當局如何追究民陣歷任召集人、成員涉嫌違法行為等。保安局局長鄧炳強表示，任何組織及成員涉嫌干犯的罪行，都不會因為解散而被抹走，目前正跟進民陣未有按要求提交資金等資料，但為免影響調查，暫不透露詳情。



多名建制派關注當局會否盡快就《基本法》第23條立法，例如跟進早前有網民改歌詞《墮海唔好搵》，諷刺殉職水警。鄧炳強回應指，目前《刑事罪行條例》有相關法例，惟《國安法》暫未有，指當局會考慮是否在立法時加入相關罪項，重申希望在下屆立法會完成立法。



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建制催促23條立法

民建聯陳克勤指，擔心現時的《國安法》未能處理收受外國利益行為，指23條立法將完善系統，問有否立法時間表。鄧炳強回應指，希望在下個立法會會期完成工作，指條例複雜，需要研究最近事件有何漏洞，做好解說及諮詢工作，不能草率，但承諾盡快處理。

民建聯何俊賢問及，網上有很多組織「化整為零」，指有人在高隘討論區創作歌曲《墮海唔好搵》，問有否法律處理挑動對警察、政府的仇恨。鄧炳強指，目前《國安法》未有處理，但《刑事罪行條例》有相關條文，會考慮是否在23條立法時加入有關罪類。

何君堯跟進惡搞歌曲涉及煽動問題，指有人將言論自由扭曲，問當局可否立法產生「及時的靈丹」。鄧稱工作有挑戰，例如蒐證時一些網站設於外國等，會考慮有否可能優化。

重申組織解散不抹消罪行

何君堯在口頭質詢問到，當局有否跟進民陣在社會事件期間涉干犯洗黑錢、勾結外國勢力或違反《國安法》的罪行，以及其他嫌疑人潛逃海外。

鄧炳強回應指，當局對任何違法行為皆有法必用，若有組織及成員涉嫌違法，必定追究責任。他指，除了跟進民陣未在4月按社團事務主任要求提交資料，民陣主要成員去年在九龍組織未經批准集結亦已判監；而去年民陣沒理會「不反對通知書」舉辦遊行集會的案件，亦正在處理。

至於有人潛逃海外，鄧炳強批評「畏罪潛逃是羞恥行為」，強烈譴責任何包庇、美化有關人士的行為，又指這些人蔑視法治，全都屬於逃犯，會依法循不同渠道將他們輯拿歸案。

鄧炳強承認有反修例案最終或無法檢控

何君堯跟進指，他印象中佔中約有1,030宗拘捕，在檢控方面停在200多宗，問反修例事件的餘下7,000多個拘捕個案，會否不了了之。鄧炳強指，有關案件正在調查當中，承認可能有部分最終無法檢控，但強調他們與律政司合作無間，查找證據。