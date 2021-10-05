施政報告｜失業停工夾擊3成人只能捱多2個月　工聯會促再派消費券

即使失業率數據進一步回落，但工聯會調查發現，仍有3成受訪者面臨各樣就業問題，包括放無薪假、停薪留職及被解僱等，更有超過4成受訪者因疫情影響，收入下跌4成，3成人積蓄更只夠維持兩個月生計。

疫情期間曾被解僱現已重新就業人士中，有近一半人期望當行業復甦，可重返故業，反映衍生了就業錯配問題。工聯會促請政府在明日發表的《施政報告》推出新一輪消費券，透過帶動消費以支持就業市場一步復甦，以及推出緊急失業或停工現金津貼，助工友解燃眉之急。



工聯會權益委員會主任丘燿誠（中）稱，失業率回落未能反映打工仔面對長期失業等困境，形容情況不容忽視。（曾凱欣攝）

工聯會於9月24日至28日期間進行「工聯會關心會員就業情況問卷」，以網上問卷訪問共2494位會員就業情況。

13%人失業中 3成人積蓄僅夠捱2個月

雖然疫情緩和，但調查發現，至今仍有3成受訪者面臨各樣的就業問題，包括無薪假、停薪留職、被解僱等；13%人仍在失業當中，失業者當中更有逾六成人已失業超過半年。調查亦發現超過四成的受訪者因疫情影響，收入下跌四成，有三成人的積蓄更只夠維持兩個月的生計。

雖然最新一期失業率回落，但工聯會權益委員會主任丘燿誠指，相關數字未能反映打工仔面對長期失業等就業困境，又形容情況不容忽視。

工友無奈轉行 衍生就業錯配問題

調查結果亦顯示，疫情期間曾被解僱現已重新就業的人士當中，有近一半人期望疫情過後待行業復甦，重返故業。權委副主任梁子穎指，情況反映現時就業錯配問題，疫情令不少工友無奈轉行。

港澳船船員收入減4成 憂公司倒閉

從事港澳船甲板工作的黃先生指，由於疫情港澳船停運多時，現時公司要求員工每個月放取至少六天無薪假，部分薪津如饍食津貼、加班費等亦被削減，收入較疫情前下跌近四成，僅餘每月若一萬元薪金。

原本一心做船長，但港澳船停航，無法儲夠500小時海齡考證書，好迷惘，更擔心澳門近日疫情令復航無期，公司倒閉，相關學歷及資歷會付諸流水。 港澳船船員黃先生

原本一心打算從事船長的黃先生指，因為港澳船停航多時，令他無法儲夠500小時海齡考取適任證書，對前景感到迷惘。澳門近日新增確診個案，黃先生擔心復航無期，疫情持續會令公司倒閉，憂慮相關的學歷及資歷會付諸流水。他批評，政府只為船公司提供補貼，但員工不似旅遊業從業員般獲政府津貼，形容行業被政府遺忘，希望政府一視同仁，為跨境渡輪船務人員提供現金津貼，舒緩壓力。

促發緊急失業或停工現金津貼 增「特別．愛增值」津貼

工聯會建議，政府在《施政報告》可以研究推出新一輪消費券，以支持就業市場一步復甦，以及推出緊急失業或停工現金津貼，助工友渡過燃眉之急。工聯會又建議當局提升「特別．愛增值」計劃津貼額至9,000元，並降低報讀課程限制，為行業提供較高津貼額的培訓課程，讓企業為僱員提供帶津培訓，從而減輕企業裁員壓力。