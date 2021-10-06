施政報告︱港股通南向交易股票擬人民幣計價　消息：已有硬件配套

特首林鄭月娥今日（6日）發表《施政報告》中，以獨立篇章強調在經濟方面融入國家發展大局，當中包括國家「十四五」規劃設計為香港提升八大中心地位項目。《施政報告》提出，支持擴大人民幣資金雙向流通管道，例如研究在「港股通」南向交易股票以人民幣計價。

政府消息人士透露，正與港交所及監管機構共同檢視，強調運作上目前已有硬件配套，須研究如何提升發行量及吸引業界推出人民幣證劵。

在提升國際貿易中心地位方面，港府正研究繼續提升香港與東盟商貿關係，並期望首次設於中東的迪拜經貿辦，可加強與中東地區的經貿往來。政府消息人士指，期望與中東六國設立自由貿易協定、多作投資推廣的工作。



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研減稅吸引家族辦公室落戶

在金融發展方面，《施政報告》其中一個建議是研究以稅務寬減方式，吸引家族辦公室落戶香港，以提升本港國際資產及財富管理中心地位。政府消息人士透露，當局須考慮是否會造成漏洞、有效性，以至業界以外的公眾反應等，將會參考鄰近地區做法。

其他港府推出措施，包括綠色金融上，支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品合作，評估香港發展為區域性的碳交易中心可行性。消息人士指，區域性的目標因為本港市場過小，難以支持建立獨立的交易中心。

至於本地貿易方面，金融管理局正構建「商業數據通」，讓本港企業在新的金融基建平台對接銀行，讓它們透過平台授權付款系統、公營機構以至公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業營銷情況作更準確預測，減低企業提供抵押品的需要。政府消息強調企業向銀行提供訊息的行為完全屬自願性，相信有助本港中小企營運。

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深化CEPA回應前海擴區

就東盟經貿往來，施政報告提到港府正爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」。政府消息人士指，相信以香港國際金融中心地位及基礎建設，本港可在整個關係協定上作出貢獻。

對於早前深圳前海推出擴區方案，政府消息人士指，港府將會全面深化CEPA協定的內容，着力擴大專業服務領域，雖然包括甚麼服務的具體細節仍未有定案，但方向相當清晰。

另外，施政報告亦提到，本港正與內地積極研究建立「一站式沙盒聯網」，用以便利粵港澳三地的金融機構與科技公司，預先測試跨境金融科技應用。據了解，金融發展局將直接與內地人民銀行作相關研究工作。