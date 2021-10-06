政府再向區議會開刀　暫停本屆撥款審批權涉8億元　 收歸民政署

現屆區議會與政府關係劍拔弩張，經歷辭職潮、宣誓等事件後，現時仍在任的議員不及原先一半，僅189人，其中中西區只剩3位議員。政府建議，暫停區議會在推行「社區參與計劃」及「地區小型工程計劃項目」方面擔當的角色。



▼區議員宣誓情況▼



+ 2

民政事務局向立法會民政事務委員會提交文件，指鑑於第六屆區議會的最新情況，政府建議暫停區議會在推行「社區參與計劃」及「地區小型工程計劃項目」方面擔當的角色。政府於2006年檢討區議會角色、職能及組成後，提升區議會的角色和職能，包括增撥資源推行兩項計劃。

政府指，截至2021年10月4日，第六屆區議會在任區議員已減至189人，有14個區議會議員數目銳減逾一半。由於社區參與計劃及地區小型工程計劃項目須獲區議會通過，而大比例的區議會議席懸空，現行安排已失效；加上部分區議會由於人數不足，不能選出主席，無法召開會議。

政府指，為確保公帑運用得宜，建議暫停區議會於其第六屆任期內，在推行社區參與計劃及地區小型工程計劃項目方面擔當的角色，改為由民政總署／民政事務處和康文署負責在參考地區意見後，提議值得由該兩項計劃撥款推行的項目。兩項計劃涵蓋範圍和撥款準則不變，署長會繼續監督審批撥款申請的工作。

《香港01》早前曾報道，政府研究收回區議會就「社區參與計劃」的撥款權。根據文件，政府每年向區議會撥款4.616億元推行「社區參與計劃」；「地區小型工程計劃」每年撥款為3.4億元。