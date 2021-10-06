施政報告︱林鄭指任內不拆局免下屆「硬食」　擬維持發展局管土地

特首林鄭月娥今日（6日）公布任內最後一份施政報告，前瞻性地提出政府架構重組的建議，強調政府未來有太多工作需要做，「工欲善其事，必先利其器」，需要適合的架構，但只是調整最高層決策局的層面。

林鄭強調重組架構與爭取連任無關，指自己只作建議、而非本屆政府落實，是避免下屆政府「硬食」，強調「唔會做呢啲政治倫理唔啱嘅嘢」。她強調改組與是否連任無關，「你可以話我係一個好負責任嘅人，我唔會因為自己任期即將結束而放軟手腳」。

她也具體解釋了房屋與運輸分家、以及傾向保留發展局的理據，強調即使有主觀看法也會開放聽意見。



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提出重組架構旨在供下屆參考

林鄭表示，重組架構因為配合政策推動，認為在更清晰的高層督導下，18萬公務員可執行得更好。她強調自己不堅持完成改組，所以只會盡最大努力與持份者、立法會議員討論。如果立法會認為改組建議可行，可以某種方式表示贊成，令下屆行政長官當選後作參考，如果同意，可利用建議在7月1日新政府上場之初便推行改組，甚至在物色司局長之時，已可參考架構組成。

她又強調，重組架構涉及修訂法律，指法例中有政策局的命名、授權轉移，也要重組部門編制，認為重組架構一屆政府只應做一次。

與連任無關：你可以話我係好負責任嘅人

林鄭強調改組的意願來自社會，與她本人會否連任無關，「你可以話我係一個好負責任嘅人，我唔會因為自己任期即將結束而放軟手腳，唔做嘢。」她相信如果立法會及社會支持改組方案，下屆政府也不可能逆民意或立法會的意見而行。

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運輸房屋工作量大 「替陳帆局長有啲唔抵」

有記者問及具體改組情況，是否堅持發展局不與房屋局合併；又問到經改組後的民政事務局負責的區議會工作會否有所改變，為何假設下屆政府會接納今份《施政報告》的改組方案。

林鄭回應時指，運輸及房屋局工作繁重，認為對於分拆運房局是「好實在」，外界一直認為原有架構是「重房屋輕運輸」。而「十四五」規劃提及香港發展八大中心，其中兩個都是運輸，包括國際航運中心及國際航空樞紐，林鄭認為即使分拆出運輸局，其政策範疇工作也已相當足夠。

一個局又孭房屋，又要孭運輸，又要孭兩個國際中心，仲有物流業，好多日常同市民生活息息相關嘅問題，加費，的士服務水平，智慧出行......數下數下，都替陳帆局長有啲唔抵！佢係孭得好重飛，分拆運房屋係好實在，亦得到社會廣泛支持。 特首林鄭月娥

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發展局不擬拆走土地範疇

至於有意見認為房屋局應加入土地範疇，林鄭則不認同，稱土地開拓並非單純為房屋用途，還包括經濟用途、政府設施等。她解釋，現時發展局有兩大工作範疇，分別是規劃地政及工務，近年為了加快開拓土地，兩個範疇近年已合作進行規劃工程研究，如果將前者分拆併入房屋局，屆時分屬兩個政策局，或會出現不協調。

分咗出嚟嘅房屋局，有人認為如果要加快房屋興建，不如管埋土地啦，佢可以自己搵土地，自己起樓，呢個唔錯得晒，以前事實係呢啲架構。不過大家要明白土地開拓唔係淨係為咗房屋，土地開拓仲有好多用途，經濟、政府設施，規劃方法。

林鄭提到發展局自2007設立，另一考慮是發展同時兼顧文物保育，這方面聲音在皇后及天星碼頭事件中反映出來，另外仍要顧及綠化城市。林鄭指根據過去5年經驗，發展局架構運作良好，她主觀認為將發展局分拆比較可惜，但強調「唔會唔聽意見，所以咪拎出嚟討論。」

她也希望未來地區事務地區處理，提出民政事務局可專注青年發展，有關重組政府架構的諮詢馬上可以開始，會從不同持分者進行諮詢，但不打算做一個很大型公眾諮詢，因公眾未必對此有很大興趣。