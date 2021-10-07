本屆最後施政報告提跨任期大計　林鄭爭連任「進可攻退可守」？

特首林鄭月娥昨日（6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，提出比「明日大嶼」更大規模、耗時至少20年的北部都會區發展策略，興建多條鐵路貫穿港深發展，加上在任期尾段提出政府架構重組方案，政界不少人視之為「連任政綱」。建制派普遍稱讚今次報告有突破思維，以宏觀方式勾劃香港未來，連一直覬覦特首之位的新民黨主席葉劉淑儀亦大讚「妹妹」的《施政報告》高質。



不過，政界對《施政報告》是否有助林鄭連任眾說紛紜，有資深建制認為林鄭在《施政報告》提出眾多大計，其實有相當部份是配合中央主旋律。



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有熟悉林鄭月娥的建制人士稱，其實一如林鄭自己在記者會所說，她很喜歡工作，就算是任期即將完結亦會提出很多計劃，不會放軟手腳，例如當年在發展局局長任期尾段，提出「起動九龍東」計劃；擔任政務司司長辭職參選前一個月，敲定在港興建故宮文化博物館，認為不能單單看林鄭提出長遠計劃，就覺得她有意爭取連任。

該建制派稱，今次《施政報告》長逾3萬字，相信有部份計劃並非源於林鄭構思，包括融入國家發展大局的部分政策，而是中央要求、希望特區政府執行的政策方向，例如成立文化局、青年事務局，其實都是為了回應中央的關注。他直指，林鄭能否連任特首，關鍵在於中央決定，與今次《施政報告》關係不大，而中央至今仍未清晰表態；對於林鄭而言，可說是「進可攻退可守」，若無法連任，下屆政府仍要相當程度延續她的政策，維持一定影響力；相反若多做5年，便可親自執行自己提出鴻圖大計。

另一建制派人士說，《施政報告》內容是經中央批准才能曝光，因此以《施政報告》內容來判斷林鄭能否連任是沒有意思，因為當中大多是中央支持的政策，對評估能否連任沒幫助。他指港澳辦主任夏寶龍早前提出管治者五大條件，社會可評估林鄭是否符合。

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劉兆佳：有意向連任不出奇 不評估報告能否滿足中央要求

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，對林鄭月娥有連任意向不感出奇，在新形勢下，中央對特首要求相當高，任何人當特首都要悉力以赴，否則難以向中央交代。他稱，中央考慮到香港面對深層次矛盾，要求特首具備憂患感和使命感，用好國家發展機遇，為香港謀福祉，做好《施政報告》僅是特首的本份。

對於林鄭月娥這份《施政報告》能否滿足中央要求，劉兆佳稱無法代中央回答，但認為這份《施政報告》反映特區政府願意積極、進取融入國家發展大局，加強與深圳連繫。

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蔡子強：顯示林鄭有魄力回應中央關注事項

中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受傳媒訪問時表示，今次《施政報告》與之前幾份比較，最大分別就是具有前瞻性，提出了多項跨任期的計劃，而且不是只談願景，還有具體做法。

近月中央多次表達關心香港能否融入國家發展大局，蔡子強認為《施政報告》基本上已有回應，而從這角度而言，《施政報告》或令人有政綱的感覺，顯示林鄭有決心、有魄力回應中央關注的事項。