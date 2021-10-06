施政報告｜林鄭：劏房冇乜問題　後生仔想有私隱　但確有環境惡劣

香港房屋問題嚴峻，港澳辦主任夏寶龍今年7月曾提出「告別劏房」期盼，中聯辦領導層亦趁國慶連日落區探訪基層。特首林鄭月娥今日（6日）發表《施政報告》，提出多項覓地措施，她晚上出席傳媒論壇時，被問到是否可於2049年「告別劏房」，林鄭回應稱不會用這些形容詞，指每個人住甚麼單位是個人選擇，又說參觀過一些劏房「其實冇乜問題」、單位很大，「有啲後生仔鍾意多啲私隱就住。」



林鄭其後表示：「事實上有啲劏房環境係非常之惡劣，我同陳帆局長係探咗好多次呢啲劏房，我哋探完之後係有責任，我哋要將呢啲親身感受到嘅居住環境惡劣，啲小朋友無辦法係呢居住環境學習嘅痛苦，演變成一個政策，然後好努力去執行。」



中聯辦頻探劏房戶 林鄭：最終幫市民是特區政府

被問到有否對不起劏房居民，林鄭月娥稱，房屋問題非一屆政府造成，亦非一屆政府能夠處理，提到上屆政府排斥過渡性房屋，認為有地應用作興建永久性房屋，但今屆運輸及房屋局局長陳帆很努力推動，已達成1.5萬個單位的目標，接下來希望能達至2萬個。

她說，每當看到劏房居民遷至過渡性房屋，重燃人生希望，給予他們很大動力推動過渡性房屋。對於中聯辦連日探訪劏房戶，林鄭稱「支持」，「中聯辦朋友去探呢啲環境惡劣嘅人，我完全係……係支持㗎，因為佢要了解香港嘅情況，每年趁十一前後轉達中央關懷，呢啲完全冇問題。但係，最終將呢啲問題化為解決方案、幫助市民都是香港特別行政區政府，而我哋係做緊呢啲工作。」

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶。（中聯辦）

指「劏房」定義籠統 「分間房間無咩問題」

對於港澳辦主任夏寶龍早前表示，希望2049年之前香港可「告別劏房」，林鄭月娥稱「劏房」這形容詞籠統，她不會使用，指每個人住甚麼單位是個人選擇。

我曾經參觀過有所謂劏房，即分間房間，其實冇乜問題，佢係一個好大單位，分開得好合規格，屋宇署都話冇問題嘅，亦有啲後生仔鍾意多啲私隱就住。 林鄭月娥談「告別劏房」

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



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盧新寧嘆讓孩子居劏房「太對不起他們」

中聯辦主任駱惠寧在「十一」國慶前夕探訪旺角「籠屋」住戶，表示「耳聞不如目睹」，「20萬人居住條件如此的艱苦，絕對讓人感到心裡面很沉重。」他稱住房問題已成為最大的民生問題，「這確實是老百姓的煩心事，一直牽動中央的心，中央很關心的！中央領導多次強調，要加大力度來解決住房問題。」

中聯辦副主任盧新寧日前亦到土瓜灣探望基層蘇女士，一家租住不到20平方米的劏房，盧輕輕摟住蘇女士3歲小朋友，感嘆：「讓孩子們在這樣的環境下生活長大，實在太對不起他們了」。