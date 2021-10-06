施政報告 ︱40項建議交下屆立會審　包括取消對沖、侮辱公職人員

立法會選舉12月舉行，新一屆立法會明年1月就職，《施政報告》預先公佈將提交40項立法建議予立法會，包括《基本法》23條立法、修訂《城市規劃條例》等，亦預告取消強積金對沖安排將提交下屆立法會討論。



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修訂城規條例 降舊樓強拍門檻

《施政報告》其中一份相關文件，列出40項擬提交予第七屆立法會的立法建議，當中最受注目的是涉及《基本法》23條落實工作。文件指，「修訂現行法例或提交條例草案」，以維護國家安全，而此立法建議需要進行公眾諮詢。

土地發展方面，有幾條相關條例擬將修訂，包括《城市規劃條例》，以簡化和加快改劃土地用途、規劃及其他主要發展相關的審批程序。此外亦包括《新界條例》，修訂以便管理祖堂地，從從而騰出更多土地作發展之用。市區物業方面則修訂俗稱「強拍條例》的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》，降低強拍門檻，加快市區重建。

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修訂道路交通條例 為自動駕駛測試鋪路

其他城市規劃的修訂包括《道路交通條例》，以訂立自動駕駛車輛規管框架，令業界能夠更廣泛測試和應用自動駕駛車輛，包括在香港機場管理局正在計劃興建的「航天走廊」上使用載客無人駕駛運輸系統。

取消強積金對沖 設強制儲蓄計劃代替

打工仔關注的取消強積金對沖安排，《施政報告》指會將《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》提交立法會修訂。修例內容為訂立強制儲蓄計劃，協助僱主在取消強積金的「對沖」安排後，應付潛在的遣散費及長期服務金開支。

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研規管侮辱公職人員行為

此外，有9項立法建議需要經過公眾諮詢，除了23條立法，包括建議修訂《版權條例》，更新香港的版權制度及加強在數碼環境中的版權保護，亦會研究和檢視應否修訂或制定法例，以打擊在社交媒體散播假新聞和仇恨言論，以及侮辱公職人員的行為。