施政報告︱林鄭：沒看香港男團　如文化事業「踩界」必採取行動

特首林鄭月娥在昨日施政報告中，建議設立新的文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心。

她今日出席電台節目時被問到，內地打擊「娘炮」、「飯圈」，香港的男團會否也受到影響。她坦言「唔知道」香港男團的情況，強調香港有自己獨特的情況，有自己的制度，但如有文化事業界「踩界」，必會採取行動。



男團MIRROR近月在香港爆紅，引起一股新的追星交化。主持人提到，現時香港人對於男團十分熱衷，但內地官方打擊「娘炮」、「飯圈」，在未來會否和內地看齊。

林鄭月娥坦言「我唔知道（本地男團）」的情況，她指「大家可以放心，香港係行一國兩制嘅，中央亦都係堅持一國兩制」，所以她在施政報告開宗明義表示，「喺過去呢兩年幾即使咁困難，中央都係按住一國兩制、憲法、基本法辦事」，當「一國」的國家安全、愛國者治港得到保障，「兩制」就會有空間，「香港一定會用自己套制度」。因此她指，文化工作也一定會按「一國兩制」辦事，發揮香港自己一套制度和優勢，國家之所以支持香港發展成中外文化藝術交流中心，也是因為香港有著中外文化藝術交流的優勢。

不過她指：「如果有啲文化事業踩咗界，影響國安法、危害國家安全、有煽動行為喇喎，咁就當然要採取行動啦。」例如政府最近主動修訂電影檢查條例，她強調本港日後文化藝術展示仍然是多元。至於「紅線」被指模糊、影響文化工作者的工作，林鄭指新的事物難免大家會不清晰，正如當日國安法實施後也有人表達擔憂，但現時香港營商環境絲毫無損。

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