施政報告︱MPF轉年金聽眾感「受騙」　林鄭派定心丸：無計劃強制

勞工及福利局局長羅致光近日受訪時提到，政府正研究取消強積金對沖後如何配合公共年金，包括討論如何將強積金自動、甚至強制轉為年金，說法引起勞工界強烈反彈。今年施政報告則提到「我們會進一步探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。」

特首林鄭月娥今早（7日）出席電台節目時，有聽眾炮轟「有受欺騙的感覺」。林鄭大派定心丸表示，完全沒有意圖強制將強積金轉為年金。



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聽眾吳先生表示，政府於二十多年前推出強積金時的宣傳指出，到65歲退休時這筆被扣起的錢可以拿回，但近日聽到可能要轉為年金：「𠵱家呢個建議，話強積金轉做年金咁嘅物體啦類似，咁我覺得，市民會唔會係被欺騙呢？」

林鄭回應指：「吳生你放心，我完全冇意圖將強積金，65歲提取嗰個錢，強制擺落去年金。」她指，施政報告內的說法已寫得很溫和，只是說「研究」，公共年金制現時只是推出兩、三年，不少人也有買，可是公眾認知度仍然不高，「所以作為一種額外嘅選擇，我哋想做多啲，或者加多少少誘因，會唔會仲有啲好處，等市民去選擇。但係我覺得只係一個選擇，我一定唔會——起碼我作為行政長官，一定唔會推動一個強制性要你將65診嗰嚿錢，擺落去年金。」她指，明白到有市民可能自身也懂得投資，或是退休後有需要用到強積金。