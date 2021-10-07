施政報告｜民研調查評分為34.2分　陳家洛料林鄭「為選舉做功課」

特首林鄭月娥昨天（6日）公布任內最後一份《施政報告》，提出「北部大都會」願景等施政方向。香港民意研究計劃昨透過隨機抽樣等方式，訪問930名市民，撇除不清楚《施政報告》內容的被訪者後，25%表示滿意施政報告，50%不滿，滿意淨值為負25個百分點，平均分為34.2分（100分滿分），為有紀錄以來第三低分，結果較過去兩年的《施政報告》有顯著改善，但評分仍處於不合格水平。



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有紀錄最低分《施政報告》 林鄭佔四份

香港民意研究計劃自1999年起已就《施政報告》評分進行民意調查。結果顯示，25%被訪者表示滿意《施政報告》，50%被訪問不滿《施政報告》，滿意淨值為負25個百分點。相比過往調查結果，去年及前年的滿意淨值分別為負46及負47個百分點，今年《施政報告》的滿意淨值有顯著上升。

特首林鄭月娥任內共公布五份《施政報告》，首份《施政報告》評分高達62.4分，為有紀錄以來得分第三高；惟2019年發生修例風波後，去年和前年《施政報告》評分分別僅29.7分和27.2分，創有記錄以來新低。至於有紀錄以來評分最低的五份《施政報告》，林鄭月娥共佔四份，梁振英任內第四份《施政報告》則以41.1分排名尾四。

林鄭月娥最新民望評分為30.5分，較上月底的33.9分，下跌3.4分；其支持率為19%，反對率為67%，民望淨值為負48個百分點，與發表施政報告前分別不大。

陳家洛料《施政報告》為林鄭爭連任政綱

浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治及政策研究中心總監陳家洛認為，《施政報告》的「觀眾」並非不在香港市民，而是中央人民政府和官員，認為林鄭提出「北部都會區」願景，「明顯為咗特首選舉做功課，俾北京審閱，再睇下訪京述職會否『開綠燈』」，又認為林鄭雖迴避是否有意連任特首的問題，但是次《施政報告》明顯是其參選政綱的藍本。

陳家洛又指，建制派對《施政報告》的評價極高，惟市民仍予不合格的分數，反映林鄭「唔知點樣同市民同行，亦無法市民再同行」。