施政報告2021｜陳健波斥政府中文水平低　林鄭：一把年紀各自努力

特首林鄭月娥今天（7日）到立法會出席問答大會，保險界議員、財委會主席陳健波發言時炮轟政府官員中文水平低，政府文件的中文行文「好有問題」，促政府改善中文水平。

林鄭指，改善中文水平「要大家各自努力」，笑言「個個（官員）一把年紀，要重新學習好難」，又指語文能力要自小建立，又稱要改善中文就要多看書，故她「成日建議人睇書」。林鄭笑言，公務員事務局局長聶德權日後或要把「學習中文」放入公務員學院的課程。



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自言「成日建議人睇書」

《施政報告》提出「要求各司局長在新聞處配合下，更注重發放訊息和解釋政策的工作」，陳健波發言時稱對此表示歡迎。陳健波提到，不少人認為政府文件的中文行文「好有問題」、「又長又譖」，部分文件更是英文直譯，冗長得猶如法律條文，坦言「有時睇英文仲容易明」，他問林鄭政府如何改善運用中文水平。

林鄭指出，要改善中文水平「要大家各自努力」，笑言「個個（官員）一把年紀，要重新學習好難」，又指語文能力要自小建立。林鄭指正因如此，她在《施政報告》也提出希望老師春風化雨，培養學生的語文、理解能力。

林鄭指要改善中文就要多看書，故她「成日建議人睇書」。她承認語文能力是政府弱點，指政府官員「英譯中」的能力更強，若先寫中文再譯為英文，「又係有沙沙石石要改」，因此日後希望官員多用中文先書寫，「（官員）寫完、睇得明先俾議會、公眾睇。」她形容「萬事起頭難」，笑言公務員事務局局長聶德權日後或要把「學習中文」放入公務員書院的課程。