施政報告｜對殘疾人士就業措施隻字不提　失明人協進會：非常失望

行政長官林鄭月娥昨日（6日）發表任內最後一份施政報告，香港失明人協進會表示，對於報告中對殘疾人士就業措施隻字不提感到非常失望，重申政府須在殘疾人士就業支援方面加大力度，盡快制定具體政策。



香港失明人協進會表示，對於報告中對殘疾人士就業措施隻字不提感到非常失望，重申政府須在殘疾人士就業支援方面加大力度，盡快制定具體政策。（資料圖片/莫家文攝）

香港失明人協進會指，施政報告中提及政府在多個地區興建地區康健中心，但組織認為公營醫療服務嚴重供不應求，令視障人士使用公營醫療服務時面對多重困難，包括預約需時、輪候時間長，促請政府落實《殘疾人士醫療券》，資助殘疾人士到鄰近社區的私人診所求診，消除跨區求診的障礙，讓他們在醫療服務上有更多選擇。

組織又指，報告花了大段篇幅提及經濟發展，但對於殘疾人士就業措施卻隻字不提，對此非常失望。過去多個殘疾團體提倡為聘用殘疾人士訂立指標及落實就業配額政策，但政府至今仍未有回應訴求，亦不見有其他有效支援措施。協進會重申，政府須在殘疾人士就業支援方面加大力度，盡快制定具體政策。

協進會認同科技能為市民帶來便利，但以往政府推出網上登記服務時，不時忽略視障人士的需要，因此組織認為發展智慧城市時，必須確保視障人士能享用相關服務。（資料圖片/高振東攝）

在社區支援方面，協進會對於報告中提及增加安老服務、康復服務開支及福利用途設施表示歡迎，但由於現時地區中心的服務未能顧及視障人士的需要，而且輪候時間長，組織認為政府應增撥資源讓相關機構加強前線同工的培訓，為視障人士提供更適切的服務，讓他們除了透過視障機構獲取服務外，亦可享用其他地區中心的資源。

報告提及發展智慧城市，當中包括推動5G發展及智慧出行，協進會認同科技能為市民帶來便利，但以往政府推出網上登記服務時，不時忽略視障人士的需要，因此組織認為發展智慧城市時，必須確保視障人士能享用相關服務，期望政府立例規定公私營機會所研發的網頁或手機應用程式合乎無障礙設計的要求。

失明人協進會希望政府大力推動口述影像。（失明人協進會facebook圖片）

此外，現時網上平台常以多媒體形式發放資訊，包括動畫、圖片和影片，令視障人士在接收資訊上遇到障礙，組織希望政府大力推動口述影像，提升公私營機構對該方面的意識，令視障人士能夠無障礙地接收資訊，亦鼓勵更多創科公司研發無障礙科技，幫助視障人士出行。

失明人協進會建議政府擴闊心光學校「視障學童支援計劃」至包括直資及私立學校的輕度弱視或以上學生。（資料圖片）

報告中提及增加融合教育及特殊教育經常開支，協進會建議所增加的開支用於切合視障學生需要的項目，包括增加學校資源於增設配合不同特殊教育需要學生的通用設計校園設施、輔助學習設備、教學人手及教材等，以及為有需要學生開設個別學習計劃；增加配合不同特別教育需要學生發展所需專業人員人手，例如教育心理學家、語言治療師、職業治療師等；增加有關不同特別教育需要的師資培訓；擴闊心光學校「視障學童支援計劃」至包括直資及私立學校的輕度弱視或以上學生。

受疫情影響，協進會擔心教育機構日後轉為網上形式授課，因此政府必須確保有關軟件合乎無障礙設計，加強教師在口述影像服務的培訓，讓視障學生在上課時都能接收到多媒體資訊。

協進會表示，歡迎報告提及增加長者津貼及社會福利開支，但對於在殘疾人士的支援措施上未見任何突破，亦缺乏願景，感到失望。

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