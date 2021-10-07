調查指七成人支持取締法輪功　組織促警調查是否犯《國安法》

香港民意交流協會今 (7日)發表港人對法輪功的意見調查，結果顯示，逾七成受訪者認為法輪功屬「反中亂港」組織，另有七成受訪者認為法輪功的宣傳內容觸犯《港區國安法》，並支持依法取締。

新民黨立法會議員容海恩表示，法輪功20多年來在街頭展示標語，批評中央政府，涉顛覆國家意圖，應該被取締。她又指，自《港區國安法》生效後，香港已由亂轉治，相信警方會依法處理，令有關組織早日在香港瓦解。



調查在今年9月1日至10月5日期間進行，在網絡和街站形式訪問8,855人。結果顯示，有68%受訪者認為法輪力為邪教組織，另有28%受訪者認為是宗教組織，亦有3%受訪者稱屬政治組織。

另外有72%受訪者認為法輪功屬「反中亂港」組織，同樣有72%人認為法輪功的口號，如「天滅中共」、「解體中共」等為政治口號，亦有72%受訪者稱其宣傳內容已觸犯《港區國安法》。

容海恩表示，法輪功長期在香港建立「反共平台」，政府應依法處理法輪功在香港的活動，並且全面調查組織的資金來源。（羅家晴攝）

容海恩：應全面調查資金來源

容海恩表示，法輪功長期在香港建立「反共平台」，政府應依法處理法輪功在香港的活動，並且全面調查組織的資金來源。她又指，政府應盡快開誠布公，說明法輪功及那些組織為非法組織，以起警剔作用。大埔分區委員會委員劉文杰稱，調查顯示七成受訪者認為法輪功的宣傳及口號觸犯《國安法》，促政府盡快調查和回應。

香港民意交流協會代表陳志豪稱，法輪功總部在美國，多年來一直散播鼓吹顛覆中國國家政權的資訊誤導市民。他認為在《港區國安法》實施後，政府應正視法輪功涉及的違法行為和性質，盡快採取行動。協會副主席蔡泓則指，法輪功的「天滅中共」、「解體中共」等口號和宣傳品，涉推翻國家執政黨理念，更涉觸犯《國安法》中的「勾結外國或者境外勢力急害國家安全罪」。

大律師黃汝榮表示，從法律角度來看，可分兩階段檢視法輪功的行為，分別為《國安法》生效前和後的時間。黃汝榮強調，法輪功在《國安法》生效前做的行為，亦不代表沒問題。他舉例指，法輪功口號「打倒共產黨」的「打倒」，或有機會涉及煽動他人使用暴力的意圖。

黃汝榮稱，法輪功是否干犯《國安法》或刑事罪，「時間會證明一切」，又指要理解警方需時搜集證據才可作檢控。