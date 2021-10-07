中大學生會解散　麥美娟指程序欠清晰　蔡子強憂骨牌效應

中大學生會解散，令外界感到意外，校方對學生會主動解散表示遺憾。中大校董兼工聯會立法會議員麥美娟認為，如果學生想服務同學，就應該思考如何令學生會重回正軌。



麥美娟：如學生想服務同學 要令學生會重回正軌

麥美娟回應傳媒查詢時表示，近年社會趨向政治化，中大學生會亦做了很多行為，如果中大學生想繼續服務同學，就要思考如何令學生會重回正軌，專注做服務及維繫同學的工作。

對於今次解散，麥美娟認為有關程序欠清晰，質疑「開聯席會議後解散」是否正常程序。麥指解散事宜涉及如何處理學生會資產，應該要有清晰做法。

劉國勳表示遺憾 冀學生事務處支援學會運作

民建聯立法會議員劉國勳亦是中大校董，他對學生會解散表示遺憾。他說，校方一直有與學生會溝通，要求學生會按社團條例註冊。劉國勳提到，學生會之下有不少學會，希望中大學生事務處提供支援，讓這些學會繼續運作。

張秀賢指解散決定相當困難 感謝歷屆代表

中大學生會前會長、元朗區議員張秀賢則表示，「辛苦一班同學捱咗咁耐」，指要作出解散決定是非常困難。張秀賢指自己以曾經成為學生會幹事而感到自豪，「冇中大學生會（就）冇我呢個人存在」，感謝中大學生會歷屆代表。

學生會經歷半個世紀 蔡子強感意外和傷感

中大學生會前會長、中大政治與行政學系高級講師蔡子強則表示，感到相當意外和傷感，又指中大學生會有半個世紀歷史，經歷多次重要事件，例如1989年「六四事件」時，北京出現過中大學生會的橫額。

蔡子強說，近日不同院校都提出要求學生會自行收會費和獨立註冊，如今中大學生會解散，他擔心其他院校的學生會出現骨牌效應。