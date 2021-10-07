施政報告｜徐英偉開live稱「青地局」似掃地　籲網民為新局改名

新一份《施政報告》昨日（6日）出爐，提出多項重組政府架構的建議，包括重組民政事務局為青年及地區事務局，以及設立文化體育及旅遊局。



民政事務局局長徐英偉今晚（7日）進行網上直播，回應網民提問。徐英偉指，民政事務局目前負責範疇廣泛，包括文化、體育、青年工作、地區事務等，因此政府建議改組架構。他認為，倘青年及地區事務局簡稱為「青地局」，感覺像掃地，反建議改為「民青局」，又稱歡迎網民提供意見。



徐英偉最先回應來自民建聯立法會議員鄭泳舜的提問。鄭泳舜問到未來徐英偉會擔任青年及地區事務局局長，還是文化體育及旅遊局局長，徐英偉笑言自己的任期還有9個月，文化、青年工作及地區事務等全屬民政局範圍，會先做好相關工作，同時為拆局的建議鋪墊，諮詢業界和市民。

徐英偉提到有不少網民討論青年及地區事務局的叫法，若簡寫為「青地局」，「聽落去好似掃地咁」。他建議可保留「民政」兩字，「叫民青局會唔會好聽啲？」，又呼籲網民可為政策局命名提供意見。

徐英偉：做生意嚟香港先 香港都係灣區一部份

香港青聯主席梁毓偉問到局方如何推廣香港青年到大灣區內地城市就學、就業和創業。徐英偉說，大灣區人口有8,000多萬，機遇處處，政府過往有多項推動計劃到大灣區發展，例如實習和創業計劃。他續指，香港的機遇不單是在大灣區，「全世界都望住灣區，好想參與當中，全世界有興趣嚟灣區做生意嘅，嚟香港先，香港都係灣區一部份。」

在文化藝術方面，徐英偉指，十四五規劃支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，香港有最好的內容和人才，要向灣區及世界推廣，灣區的東西可以經香港走向世界，亦可以邀請外國最好的項目，經香港帶入灣區，希望可以推動專業人才發展。