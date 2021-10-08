民建聯周日辦施政辯論擂台　人才庫成員辯共同富裕、大學強制軍訓

民建聯周日（10日）將舉行「施政辯論擂台」，供「賢路」治政人才庫成員參加，將有42人出席，包括該黨10名立法會議員，除民建聯成員外，亦將有非政黨人士參與，由基本法委員會副主任譚惠珠及「幫港出聲」召集人周融等人擔任評審。



出席者將辯論不同時政議題，包括香港應否採用「與病毒共存」的策略、應否放棄「小政府 大市場」心態，以及應否強制大學生參與短期軍訓等。



民建聯立法會議員張國鈞指，自己抽中的題目是特區政府應以共同富裕為施政目標，他擔任辯論正方，但笑言自己家中並非「共同富裕」，「我畀晒啲錢老婆。」



張國鈞表示，民建聯「賢路」人才庫有50人，當中42人將出席周日舉行的「施政辯論擂台」。（周皓宜攝）

人才庫有50人 包括非民建聯成員

張國鈞表示，民建聯「賢路」人才庫首階段全由民建聯成員中選拔，第二階段開放曾參與「政道」課程或清華大學香港政務人才課程的非民建聯成員加入，目前人才庫有50人，當中42人將出席周日舉行的「施政辯論擂台」，屆時會提供直播。

他稱，民建聨希望透過今次辯論提升學員的議政質素，參加者將分為10組，每組各辯論一條題目，由立法會議員擔任辯論正方，題目包括特區政府應制定國民經濟及社會發展五年規劃；香港應開徵資產增值稅及應推行全民強制醫療保險等。參加者各有一分半鐘作個人發言，其後每人有兩分鐘自由發言，最後有30秒作總結。

民建聯立法會議員張國鈞指，希望透過今次辯論提升學員的議政質素。（周皓宜攝）

張國鈞說，辯論不分勝負，但評審會詳細記錄和評核各人的表現，讓學員可以知道自己的強弱，亦可作為民建聯推薦人才時的參考。他指，各評審將從不同方面評核學員表現，例如譚惠珠將從整體表現評核學員是否具備從政的條件；周融將評核學員的表達能力、是否能言善辯等；而中大社會工作學系教授王卓祺將評價學員對政策的認識。

張國鈞：家中不支持共同富裕 「我畀晒啲錢老婆」

民建聯10名立法會議員也會落場辯論，張國鈞稱議員較熟悉政策，相信有助帶動政策討論，另外由於題目大多是民建聯的立場，為免觀看的市民誤解民建聯立場，所有立法會議員均會擔任辯論正方。他指，自己選中有關共同富裕的題目，始終是直播也有一定壓力，未來兩日會努力準備，又笑言他家中並非「共同富裕」，「我老婆唔支持…..我畀晒啲錢老婆。」