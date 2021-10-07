施政報告︱北都會推進度表供外界監察　由副司長直轄辦事處統籌

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》昨日（6日）出爐，提出面積達3萬公頃的新界北都會區發展藍圖，區內可提供近百萬個住宅單位，容納250萬人口，形成「南金融、北創科」格局，但未有計算造價，規模之大備受觸目。林鄭今早（7日）出席立法會答問會接受議員提問。

林鄭月娥指，明白市民可能覺得有點空泛，需要20年時間，「20年唔係好長時間」，指提出發展古洞北至今已14年，但當局會精簡有關程序，如北部都會區發展策略亦有提及會改革行政機制及工作流程，並制訂10年滾動進度計劃，每年更新當局的達標情況。她又指，通關仍是政府頭等大事，但目前沒有時間表。



林鄭透露拆局後或組「運輸物流局」

【12:00】自由黨航運交通界議員易志明，歡迎政府建議分拆運輸及房屋局，但關注施政報告忽略了物流業、著墨不多，他建議未來拆局後，組建「運輸及物流發展局」以示重視。

林鄭月娥回應指，建議只是拋磚引玉，歡迎易提出意見，又稱建議合理。她透露在政府內部會議自己亦提出過不如叫「運輸物流局」，因為物流很重要，特別空運及海運會愈趨重要，她稱疫情下空運去年仍然達到450萬公噸，為世界首屈一指。未來三跑及多個現代物流中心陸續建成，強調空運物流重要，正與珠海商討配合利用兩個機場合作，及港珠澳大橋，將珠海物流業升格。

林鄭主動提到現階段葵青港「唔搬得」，特別在未有替代貨櫃碼頭的情況下，她稱香港未來應配合內地西部的陸海新通道，作為內地對外轉運港，未來應循科技應用智慧物流發展。她又解釋洪水橋現代服務中心不排斥物流業，強調有需要時會批出相關用地，認為物流業亦是現代服務業的一部分。

長生津明年下半年落實劃一高額

【11:50】民建聯蔣麗芸發言指，有人稱讚《施政報告》宏大，有人批評是「畫餅充飢、望梅止喝」，她問林鄭會否責成官員提出中、短期計劃，或告訴市民「未來半年可以做啲乜。」

林鄭指，如市民支持北部都會區規劃，思維便要改變，要知道「大型規劃唔可能有短期結果」，又指政府其中一個行動方向，是為推進計劃訂立滾動十年建設目標，令社會能夠掌握計劃進度。至於未來六至九個月能否推出第一份十年建設目標，林鄭稱：「我會盡最大努力」，因很多持分者、「好多鐵路項目要傾」，「唔能夠應承半年內出晒幾時、幾日、點做」。但林鄭稱只要市民支持、議會認同，日後每個部門也會按北部都會區的方向跟進有關工作，又稱歡迎並要求立法會繼續監察政府推動所有《施政報告》措施。

蔣麗芸又提到《施政報告》提出合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，她追問如何落實有關措施，林鄭稱明年下半年能夠落實。

北都會發債？林鄭指交財政司處理

【11:45】經民聯立法會議員張華峰表示，這份施政報告是歷年最好，涉及不少範疇，全面和務實，也花了相當篇幅解釋有遠景的「北部都會區」，他相信市民會支持和歡迎。不過他稱有關發展涉及龐大開支，認為香港作為金融中心具集資能力，能吸引香港、內地以及海外等投資者投資未來，他問及政府會否就「北部都會區」的計劃集資，並且考慮發放債券？

林鄭稱簡單以「會」作答，強調不論是交椅洲人工島填海或是「北部都會區」也不會影響香港財政，更會為本港帶來財富，如賣地的收益及新就創業機會的效益等。不過，林鄭稱興建大型建設需有現金流，故最好的方法就是集資，她指相信可在香港、內地、甚至國際社會籌集資金建設兩大計劃。她認為兩大計劃將以零碳方式建設，故可考慮發放綠色債券，相信可予投資者信心，促進金融中心地位。張華峰又指會否開放予市民參與計劃，做到共同富裕，林鄭稱會交由財政司司長等官員處理。

【11:40】建制派謝偉俊笑言，《施政報告》除了有感情，更是「聲嘶力揭」，但被指「有遠見、無近情」。他指強積金變成年金的傳聞，令市民怨聲四起，令人擔心變「強迫金」，而政府已解說沒打算強制執行，他再問政府會否考慮容許市民提早領取強積金。

林鄭回應指，《施政報告》第123段強調相關建議，並非政策，而是考慮讓市民在65歲後，可將累積的款項變成更好的退休環境，重申不是強制，而是提供一個選擇，現時只是探討如何令工作變得更可行，「唔做都無問題」。

她又指，強積金是退休保障重要一環，提早領取有違原意，所以當局才咬緊牙關取消對沖。至於中小企面對的困難，林鄭提到施政報告第49至51段花3段文字形容一個措施，就是金管局將在明年推出「商業數據通」，讓企業自願將自己的數據提供銀行，用以評估債務風險，減少抵押需要。她感謝馮國經半年前提出這方法，方便做貿易的中小企借貸。

謝偉俊跟進指，現時香港政治上全方位收緊收窄，不少市民認為需「躺平」，問可否放寬強積金其他措施，讓市民更為安心。林鄭指，「恐怕今日安心，會變明日擔心」，重申強積金一定要為市民帶來退休保障。

【11:40】民建聯陳克勤指，新一份施政報告落實了基建先行策略，以新鐵路配合新區發展，特別提到白石角建新站是回應訴求，可解吐露港公路擠塞問題。他指《施政報告》美中不足是未能定出與內地通關時間表，促交代內地專家對港提出甚麼具體要求，而香港政府需時多久作回應。

林鄭月娥回應指無論有多少鴻圖大計，如通關無望都無用，「與其同你逐一項目講，我都唔記得，中央係提咗啲意見，李司長喺度研究緊。我同你講立場，我立場好明確，我噚晚喺電視節目都講咗，我立場就係為咗達致通關，中央提出乜嘢要求，我哋一定盡最大努力滿足，中央認為我哋有咩程序要改善，我哋一定盡最大程度去改善」。她稱目標是令中央有信心，未來如有風險，須叫停時便叫停，惟立場是「通咗先」。她指全政府都視通關為頭等大事，中央極高層也知悉香港訴求。至於第二次對接會議，要視乎內地「睇完我哋回饋的意見」，再由對方決定。

林鄭又指東鐵發展，長遠除了白石角設站，也有其他舉動，會趁中大擴建發展改善大學站泊車設施。

陳健波斥政府中文水平低 林鄭：一把年紀各自努力

【11:35】保險界陳健波稱，對《施政報告》提出「要求各司局長在新聞處配合下，更注重發放訊息和解釋政策的工作」表示歡迎，又稱不少人認為政府文件的中文行文「好有問題」，有一些是英文直譯，冗長得猶如法律條文，「有時睇英文仲容易明」，他問政府如何改善運用中文水平。

林鄭回應指，改善中文水平「要大家各自努力」，笑言「個個（官員）一把年紀，要重新學習好難」，又指語文能力要由小建立，因此在《施政報告》，她亦提出希望老師春風化雨，培養學生的語文、理解能力。林鄭又稱，要改善中文就要多看書，「我成日建議人睇書」。

她承認政府官員「英譯中」的能力更強，「中譯英又係有沙沙石石要改」，因此日後希望官員多用中文先書寫，「官員寫完睇得明先俾議會、公眾睇。」形容「萬事起頭難」，笑言公務員事務局局長聶德權日後或把「學習中文」放入公務員書院的課程。

林鄭：「工業已死」是誤解

【11:28】經民聯吳永嘉歡迎政府建議設立創新科技及工業局，認為政府重視工業重要性及創新模式，工業發展毋須再散落在不同政策局，問政府會否有措施工業回流。

林鄭月娥指「工業已死」是誤解，認同本港服務業與工業息息相關，只是生產搬到其他地方。她稱未來工業應著重創科智慧推動，認為做大做強可利用大灣區腹地。本地可利用多層式建築推動先進製造業，首間將在將軍澳落成，未來會再全面配合。至於土地提供，林鄭指北都會批地不會再單純視乎規劃大綱圖，未來會針對產業推出地皮，也鼓勵年輕人修讀相關學科。

【11:20】工聯會陸頌雄表示，今次《施政報告》有不少發展藍圖，他昨日跑步時有市民跟他說「施政報告有好多大project，正啊！」他認為市民見到有發展就有希望，強調發展是解決問題的最好辦法。

陸頌雄關注「北部新都會」的就業機會，他稱過往居住新界市民每日要花長時間來回上班下班，發展新界北後可在本區就業。她稱政府會用創新方法創就業機會，其中會創新批地發展物流和工業，同時會推動新興產業。她強調有信心創造就業機會，最終達至65萬個就業崗位。

林鄭：洪水橋駁前海鐵路可引入其他公司競爭 東鐵線較難

【11:14】民建聯陳恒鑌表示，鐵路發展方面，洪水橋站及古洞站都需時興建，前後用了9年，提到未來有7項新項目，認為再加東大嶼都會等工作，將十分費力，未知何時完工。他問政府是否繼續落實基建先行，與及在鐵路營造的工作，會否考慮引入其他鐵路公司。

林鄭回應指，過去港鐵的項目問題的確需要改善，近年興建有新方法，亦對港鐵公司更有要求。她表示，運輸基建先行是自己一直的倡議，認為以前用人口流量、經濟回報思考交通基建，自己對此一直有保留，只是未曾負責交通政策。她提到自己負責廣深港高鐵時，留意到內地曾有兩個站在建成時附近並無發展，但現在該站發展已相當發達，強調北部都會區亦應有此思維，即使今日無用，亦要率先預視情況，以免居民因為未有基建反對發展。

她指，要確保基建興建準時、合理，引用競爭一般有用，例如相信洪水橋接駁前海的鐵路可以考慮引入，但在北環線支線、東鐵加一個站到深圳等交由已負責附近路線的港鐵較為合理，但亦可以與港鐵商議造價及價錢，強調「我唔會純粹為咗競爭而引入競爭，競爭要睇吓個結果係好定唔好」，將逐個鐵路項目進行檢視工作。

民建聯陳恒鑌。（盧翊銘攝）

林鄭：無法代中央講何時通關

【11:10】民建聯黃定光指，《施政報告》讓市民看到香港發展願景，但新冠疫情發展至今，除加強防控外，恢復經濟亦是刻不容緩，他促特首交代通關時間表，要求政府交代在過關上遇到甚麼困難須解決。

林鄭月娥指，早前政務司司長李家超與內地部門召開專家對接會議，指通關時間表「而家無得講」，須視乎中央對香港防疫工作、通關風險等看法，料日後通關後將設熔斷機制。林鄭稱，對接會議後收到中央相關部門對本港防疫工作的意見，正疏理有關意見再作回應，稱「我無法代中央講幾時、幾日開俾香港進入」，又指「必須提出係要一個比較長過程，逐步、有序、有配額，不可能一嚟就開晒所有陸路口岸」。

黃定光關注，有很多與內地有業務往來的朋友關注日後如何分配有關過關配額，林鄭稱：「呢個問題答唔到」，要須與中央再磋商，料為「最有需要人士」分發配額，包括商業人士、須恩恤的人士等。

葛珮帆促設辱警罪 林鄭：法律只是手段

【10:59】民建聯葛珮帆問及，如何讓執法人員有尊嚴及有效率地執法，提到近日有警員殉職後亦被侮辱，法國、荷蘭、新加坡都設有侮辱罪，問林鄭會否參考立法。林鄭同意應作研究，但未在施政報告提及是因為需要先研究涵蓋範疇，如果只是公務員，就由公務員事務局負責，但近日新加坡更進一步地涵蓋保安員，呼籲議員給她時間研究。

葛珮帆追問，自己2016年起已在不同場合提出建議，指昨日施政報告後，立即有警務人員向她表示，未有法例不夠尊嚴及不安心，又指每次都是公務員事務局或者保安局，「都已講了很久」。

林鄭表示會加快工作，但強調法律只是手段，社會最好景況是有自覺，自覺維護國家安全、自覺尊重法治社會、尊重別人，指自己一代家長未受高深教育都懂得教育子女，強調施政報告提到加強家長教育，認為不止是學校的責任、家長、社會及傳媒都有責任，或可由政務司司長跨局負責，但希望社會回到較理性、良性，自覺知道甚麼事可做及不可做的情況。

劉國勳：北都會規劃100分

民建聯劉國勳認為北都會規劃是回應了他提出的「香港新中心」建議，有關計劃100分，但他自己計過數，以洪水橋2038-39年入伙，北都會確需時20年落實。他批評這個推展速度無法追上前海，認為過往行政失效，目前已重拾行政主導，會否改革城規審批及程序，由專責部門設計執行，引入鐵路競爭，加快規劃落實。

林鄭月娥指，眼前最重要如何執行「北都會」規劃，又承認目前的政治環境並不代表計劃可加速，政府須研究有何阻礙計劃全速推行。她表明會全面簡化發展程序，包括過往不會做、涉及法定程序的改動。他指以往因為立法會情況，精簡的只停留在行政措施，未來會透過修改涉及城規、填海、路政及收地的至少四條法例。

林鄭又指執行「北都會」計劃時，不會額外成立「乜局乜局」，因會變成「架牀疊屋。她建議設立副司長負責，由「北部都會區辦事處」統整，再交到港鐵等相關部門執行。但最終推行情況仍視乎外界，「如少少嘢又反對，司法覆核」便可能造成阻滯，強調要做好解說工作。

馬逢國：版權條例修訂停留「無iPhone」年代

【10:50】 體育、文化、演藝及出版界議員馬逢國感謝林鄭吸納其建議，成立文化局，相信業界非常支持是次《施政報告》。他關注《施政報告》提出將向立法會提交《版權條例》修訂草案，指過去兩次修例也無功而回，有業界形容《版權條例》停留在「無iPhone嘅年代」，希望政府不要將五至十年前的草案版本提交立法會，認為草案須趕上最前的版權保護概念。

林鄭稱完全認同馬逢國的說法，稱《版權條例》更新對未來多個板塊發展非常重要，包括文化藝術交流中心、創新科技等以原創性為優勢的產業，稱「香港經過一段時間，好多嘢都變咗」，尤其是創新科技的變化，正因如此商務及經濟發展局須再就修例公眾諮詢，正正是希望接納到最新的業界發展，制定一條適合現今需要的修訂草案。

她提到《施政報告》提及有40條立法建議，指好多因科技應用、法例太古舊而須修訂，例如道路交通條例、定額罰款，認為現今擁有理性互動、既監察政府又能改善施政的立法會，令她更有信心推動修例。馬逢國稱業界已成立「香港版權論壇」，問到林鄭可否盡快安排與組織會面。林鄭稱願意聯同商經局局長與組織會面。

【10:56】民建聯立法會議員何俊賢表示，這份《施政報告》除了「有血有肉」，亦有膽色和大謀略。惟他稱在新界北收地發展方面，政府將收回魚塘作保育工作，他認為政府應協助受影響的持分者，協助業界過渡轉型。

林鄭指完全上完全認同，又指提出的是積極保育政策，希望漁農業可在新時代有更好的發展，整合養魚和務農，讓他們在新運境下運作。林鄭提及，何俊賢曾與她會面時談到「眼濕濕」，認為政府幫助業界不到位。她強調不會只用一套方法，希望對方可以多提意見。

何俊賢再指，希望林鄭明白，現時政策不足以處理業界的問題，期待能在政策上調整，將舊業界變革求新。

容海恩形容報告「有血有肉」 林鄭： 恭喜你大灣區執業試合格

【10:48】新民黨容海恩形容《施政報告》「有血有肉有感情」，配合新時代發展，應對挑戰外，帶有偉大目標，可與國家達到共贏共享。她問及《施政報告》雖有遠景，短中期如何關懷中產人士。

林鄭回應表示，多謝容海恩用這種方法形式施政報告，自己也是第一次聽，昨晚想過認為容可能正確，指自己催促工作「牙血都出埋」，希望官員快速、大量、大膽地做，笑言大家都見她感情流露。

她又指，專業人士要開拓服務空間，有粵港澳大灣區、前海方案，指深圳一向認為要依靠香港、服務內地、面向世界，指鄰近地區都需要專業服務，需要國家政策便利香港專業人士進入大灣區服務。林鄭又恭喜容海恩在大灣區執業試合格。

容海恩追問特首，會否一同落區了解民困，林鄭月娥指，昨晚已在臉書提到過去幾年一有機會便與斗運房局長陳帆一同探訪劏房戶及離開劏房的家庭，相信每名局長都願意多做這些工作。

林鄭月娥出席答問會。（盧翊銘攝）

黃國健擔心北都會有變故 林鄭：設滾動進度計劃

【10:43】工聯會黃國健形容北都會是鴻圖大計，但除了受鼓舞，亦感到有些不踏實，因為推行期長，期間可能有變故，建議政府提出進度表讓全社會監察。

林鄭月娥回應指，長遠規劃難免令人覺得空泛，但強調廿年的規劃期並不長，舉例古洞北發展由提出，到現時開始推售土地已經14年。她稱將在行政、規劃等程序上大刀闊斧精簡，而北都會規劃亦列明十大方向等，將設有未來十年滾動進度計劃，會持續更新區內的房屋、基建達標的情況，希望可增加透明度，讓議員監察。

【10:30】特首林鄭月娥在開場發言稱，要再次向立法會議員表示「衷心謝意」，稱立法會運作回復正常，在議員的配合下，延任後的立法會成果豐碩，立法、撥款工作破紀錄，又指正正因這種行政立法關係，令她有信心提出既長遠但有點爭議性的項目，認為在立法會能就相關項目和建議充分地以理性交流、互動。

▼林鄭月娥宣讀施政報告▼

