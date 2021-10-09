移民潮｜林鄭：不想由政府開口挽留　若覺香港好歡迎回家

全港十八區區議員完成宣誓，累計逾33名民主派區議員宣誓被裁無效，相繼被DQ。行政長官林鄭月娥重申不會進行補選，又指在目前區議會殘缺狀態下，決定資源調配及工程優先次序的工作，暫由各區民政事務署負責，強調機制不允許政府使用行政手段委派議員。



對於移民潮，林鄭指不想由政府開口挽留，而希望向已經或打算離開的市民，展示香港有前景。她希望已離開的市民，一段時間後若覺香港仍是好地方，有回家的感覺，歡迎他們回流。



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由殘缺區會審撥款對市民不公

林鄭月娥表示，區議會目前處於殘缺的狀態，依靠僅存的區議員來決定分配撥款和工程的優先次序對市民不公道，因此有關工作暫時會交由各區民政事務署負責。被問到補選可能性，她直言未來眼前尚有兩場重要選舉（立法會選舉及特首選舉），政府須大量動員及耗費大量精力，看不到本屆任期有舉行區議會補選的可能性。如下屆政府覺得有時間進行則交由下屆政府再做決定。

被捕青年少從輕處理 或因涉罪較嚴重

對於大量青少年過去兩年社運中被捕，林鄭指如未成年青少年願意認錯，會傾向採用輕微的手法處置，例如守行為及警司警戒，但過去一段時間採用此方法的情況較少，可能因他們干犯的罪行都較為嚴重，如是攻擊性武器、參與暴亂或藏有炸彈等等。

就近日移民潮持續，她強調香港的人才持續湧入，今年在港設立公司的海外公司以及初創公司數目有增無減。部分國家提出優厚的移民條件，市民會希望移民是無可厚非，但希望他們能看到香港未來正面的發展條件。