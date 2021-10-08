林鄭嘆任內挑戰史無前例　自覺一國兩制行穩致遠佔一席：感欣慰

特首林鄭月娥前日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，提出不少長遠項目，包括「北部都會區」、下屆政府架構重組等，外界關注她是否為連任鋪路。

林鄭今（9日）出席港台英文節目時表示，不會談及自己的未來，但形容現屆政府面對回歸以來史無前例的挑戰，幸在中央領導和支持下，讓香港可以重回正軌，走在「一國兩制」的正確軌道上。林鄭又指，對於自己在一國兩制行穩致遠的過程中有角色感欣慰。



《施政報告2021》重點：



+ 3

憶發展古洞遇阻 信新形勢北都會順利推展

新一份《施政報告》提出「北部都會區」發展，林鄭在節目中表示，有關計劃並非全新項目，當中涉及古洞、上水等發展，她形容這次是提供更整全的規劃。林鄭提及，擔任發展局局長期間，在處理古洞發展時遇到不少反對，但相信在《港區國安法》落實和完善選舉制度後，立法會更能代表香港整體利益，令計劃得以順利推展和落實。

林鄭又指，由於計劃涉及大量基建設施、收地程序等，故政府會重新審視相關情況，希望能精簡行政等程序，加快推展「北部都會區」。

林鄭表示，與內地通關是政府首要工作，政府已向內地反映有迫切通關的需求。(資料圖片)

放寬外國人免檢來港 或影響與內地通關

至於外國商會期望政府能放寬入境的檢疫要求，林鄭稱現時已容許外傭逐步來港，但指他們即使接種了疫苗，仍有機會確診感染，認為若容許外國人士免檢疫來港，或面對更大風險，甚或影響與內地通關。她強調，與內地通關是政府首要工作，政府已向內地反映有迫切通關需求。