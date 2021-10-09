北都會解樓荒？陳茂波稱融資用組合拳　須精簡建屋流程谷短期供應

行政長官林鄭月娥日前發表新一份《施政報告》。財政司司長陳茂波今日（9日）在電台接受立法會議員柯創盛及陳恒鑌訪問，表示政府長遠透過規劃新界北部增加土地供應，短期會透過改變土地用途，精簡城規程序等方式緩解土地壓力。另外，亦會加快步伐釋出私人土地。他強調香港營商環境良好，強調即使美國企圖向國家施壓，也無法制止中國發展的勢頭。



香港房屋土地問題困擾港人。（李澤彤攝）

建屋覓地須同時思考短期措施

陳茂波表示，這次北部都會區計劃有幾個要點，包括融入國家發展大局，其次是注重南北均衡發展。因為目前香港南部是主要就業區，對交通基建構成龐大壓力，如果日後北部能增加就業，市民在附近生活，讓南北發展更加平均。第三是要發展創科，最後則是從根本上解決土地供應和房屋問題。

陳茂波表示，雖然施政報告目標在25年達到100萬個房屋單位供應，但仍然要思考短期效益，務求在三年內看到轉變，五年看到成效，因此也會祭出短期措施，包括精簡城規和收地條例的程序，增加地積比，研判提高地區的發展密度。

陳茂波表示北部都會區的規劃相對宏遠，主要是願景和空間佈局的規劃。（資料圖片）

新界北都會融資用「組合拳」

在財政能力方面，陳茂波表示北部都會區的規劃相對宏遠，主要是願景和空間布局的規劃，加上要兼顧「明日大嶼」的計劃，一定會分階段及緩急輕重進行。他又指北區發展的項目需要不少資金，即使政府會出一部分錢，但也不可能單靠政府，因政府要預留財力應對外圍環境狀況，因此籌劃時要使用「組合拳」，想辦法吸納市場資金，譬如發行綠色債券及公私營合作等。

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可售官地不多 盡力壓縮私人項目流程谷供應

除了調整新發展區的土地用途，陳茂波表示也會加快私人土地項目發展及研判共享土地政策。他以今年發展局賣地為例子，指政府能夠賣的地不多，但加上鐵路項目、市區重建項目及私人發展商重建項目，今年土地供應已經超標，政府會就單位供應量達500伙以上的大項目，盡可能從中協調，壓縮流程加快供應。

陳表示，北區發展對推動創科有很重要角色，因單靠河套區作為創科基地並不足夠，需要擴容地方給創科公司落戶，增加政府稅收。他又強調對香港營商環境有信心，惟部分海外公司因外媒渲染對香港狀況不了解。

他指從國際大格局上來看，雖然美國嘗試遏制中國，造成金融市場波動，但顯然還是壓不住中國的經濟增長，以及國際經濟大局由西向東移的趨勢。