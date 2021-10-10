施政報告︱林鄭：房委會如建屋太慢　應問責支付輪候公屋現金津貼

特首林鄭月娥上周三發表本屆任內最後一份《施政報告》，提出多招加快房屋供應，她今日（10日）出席電視節目期間提到，希望不論公、私營，建屋的速度都可以加快，其中對於現時自負盈虧的房屋委員會，林鄭建議如果政府交付土地後建屋建得太慢，輪候公屋現金津貼應該由房委會支付，以建立問責精神。



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「俾得呢個任務你，你就要負責」

林鄭月娥在無綫電視節目《講清講楚》中表示：「我有個好得意嘅諗法，我話咗要提升管治效能嘛，咁我俾得呢個任務你，你就要負責。」她舉例指，特區政府的目標是公屋三年上樓，如果政府向房委會交付土地後，「今日嘅現金津貼係政府出，點解唔係房委出呢？你起得慢你就出錢，希望令佢更有動力起快啲，起快得一個月得一個月，兩個月得兩個月，否則佢畀錢。」她形容這是「建立更加實在的問責精神」，是提升管治重要一環。

你（房委會）起得慢你就出錢，希望令佢更有動力起快啲，起快得一個月得一個月，兩個月得兩個月，否則佢畀錢。」 林鄭月娥

林鄭月娥。（資料圖片）

督促房委會多用組裝合成技術

林鄭提到，確實認為現時不論公營還是私營住宅，建樓速度都有空間提高，尤其現時有組裝合成技術，可大幅加快建築速度，現時房委會亦只有少數建築項目有使用，正督促他們多用。她強調，由於每幅土地的情況不同，打地基的難度也有不同，因此設一個硬指標要求何時落成也不公道，不過這是她的初步想法，「我已經同咗運輸及房屋局局長（按：兼任房委會主席）講，下一步會睇睇建屋流程，仲有冇機會可以壓縮。」

政府今年6月底推出為期3年的現金津貼試行計劃，向長時間輪候公屋的基層家庭提供現金津貼。申請人必須是一般公屋申請住戶，即二人或以上的申請住戶，或「高齡單身人士」優先配屋計劃的申請者；已輪候公屋超過3年，仍未獲首次公屋編配，而其編配資格仍然有效；居於香港但並非居於公營房屋；沒有領取綜合社會保障援助。

現金津貼金額按有關公屋申請內符合所有申領資格的人數而釐定。金額是現時綜合社會保障援助租金津貼上限的一半，一人住戶1,300元、二人住戶2,250元、三人住戶2,700元、四人住戶3,050元、五人住戶3,350元及六人或以上住戶3,900元。

稍後將探訪基層家庭

被問到今年《施政報告》對於土地房屋，是否太過著重長期願景而欠缺短期措施，林鄭指過去數年已提出多項即時幫助市民住屋情況的措施，如放寬二手樓按、過渡性房屋、劏房租管等，她稍後也會去探望一些基層家庭。

至於釋放土地用作發展，林鄭指近幾年私人發展商對於一些涉及土地的政策「佢哋都係積極回應嘅」，例如「土地共享計劃」，而通常他們與政府商討時，都已有一些前期研究為基礎，可向政府提供建議，因此現有的三、四個項目「成數好大」，只要經城規會批准、行政會議審視，就會變得很容易。