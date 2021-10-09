林鄭：公僕不應只盡忠職守　敢創新可跳級晉升：資深未必有膽色

行政長官林鄭月娥日前發表的《施政報告》，提出檢視現時公務員高層職位選拔聘任機制。她今日（9日）出席電台節目時表示，要開拓未來的工作，遠遠需要超越盡忠職守，未來會採用能者居之的原則聘請和晉升職位。其中公務員學院院長職位一職，將同時公開招聘及接受公務員內部投考。



批解說、傳遞能力不足打擊管治

林鄭月娥承認，特區政府管治需要提升，她稱公務員團隊過去一直盡忠職守，但面對開拓未來的工作，對公務員的要求遠遠多於盡忠職守。她指須增加政府官員的創新及開拓的能力，透過新的委聘升任方法，令到具備開拓創新能力的公務員，擔任常任秘書長和部門首長等高級位置，強調公務員從不應只是等命令做事。

林鄭又認為，官員的解說能力和傳遞政府訊息的效果有待提升，因很多時候政府做了很多好事但無法有效表達，市民無法接收、或被外界誤導，這非常打擊政府管治。

公僕學院院長可外聘 公僕晉升可由行會選拔

林鄭表示首個以新方式委聘的職位，將是新開設的公務員學院院長職位，屬首長第6級職位，不一定由政務官出任，除了公務員可經內部投考，職缺同時對外開放招聘。她強調，聘用人才不單只看是否夠資深，而是「有能者居之」，需要進入職位的人要展示抱負，並經過評核才可延任。她又表示，負責選拔的不應是公務員事務局局長或內部的人，而可以是行會成員等等。