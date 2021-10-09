任內逾30措施走數　林鄭稱每個都有理由：如空置稅非房屋核心問題

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》，特別為自己盤點過去4份報告，共提逾900項政策措施，已完成或按序推進的達96%。她今早（9日）在電台節目表示，其餘30幾項未推行的，部分共甚至不會再做，包括設立一手樓空置稅，解釋樓宇總類眾多，要劃一立法有困難。
至於三隧分流，林鄭指，因為立法會議員不接受紅隧加價，「咁咪唔做囉，等第日（全數）收返三隧先做，所以每一個做唔到，都係有理由做唔到。」
林鄭任期餘下八個月，外界關注她履行了多少承諾。林鄭指30幾項措施未如期落實、甚至取消都是有原因，很願意同市民分享，舉例指《空置稅》立法，因為在立法會及社會上討論時，都覺得這不是最核心的問題，「因為私人發展商建樓，都未建好樓，很早就開始賣樓花。但在香港樓宇有很多種類，有一些比較高檔的，例如洋房，它要等價才會賣，所以設計一套法律是非常困難。」最終無法在立法取得共識推行。
另一項措施「三隧分流」，林鄭指已經很努力，「我親自同西隧公司磋商，甚至談判，結果得到一個方案，但係立法會唔支持。佢哋係都唔肯接受紅隧要稍為加價才能達致三隧分流，咁咪唔做囉！」她稱只能等到全部三條隧道專營權都結束，收歸政府再作安排。
林鄭指疫情也是另一阻滯，「根本都出唔到外，做唔到海外推廣，譬如我都想去海外做多啲大灣區推廣活動，但真係做唔到，希望大家明白。」她稱做到百分之90幾，實在有賴全個班子的共同努力。
麥美娟倡重推一手樓空置稅 林鄭拒承諾：勇氣和魯莽是一幣兩面陳帆應重推一手樓空置稅政府放風重推一手空置稅 業界：非重啟好時機 無助加快供應樓市辣招︱貨尾單位增逾兩成 陳帆：不排除重推一手樓空置稅政府決定撤回一手樓空置稅及引進專營的士兩條條例草案港府擬擱置一手樓空置稅 華懋CEO蔡宏興：會貨如輪轉推售樓盤運房局擬停推「空置稅」 施永青指政策屬政治姿態 料影響不大