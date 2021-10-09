任內逾30措施走數　林鄭稱每個都有理由：如空置稅非房屋核心問題

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》，特別為自己盤點過去4份報告，共提逾900項政策措施，已完成或按序推進的達96%。她今早（9日）在電台節目表示，其餘30幾項未推行的，部分共甚至不會再做，包括設立一手樓空置稅，解釋樓宇總類眾多，要劃一立法有困難。

至於三隧分流，林鄭指，因為立法會議員不接受紅隧加價，「咁咪唔做囉，等第日（全數）收返三隧先做，所以每一個做唔到，都係有理由做唔到。」



林鄭任期餘下八個月，外界關注她履行了多少承諾。林鄭指30幾項措施未如期落實、甚至取消都是有原因，很願意同市民分享，舉例指《空置稅》立法，因為在立法會及社會上討論時，都覺得這不是最核心的問題，「因為私人發展商建樓，都未建好樓，很早就開始賣樓花。但在香港樓宇有很多種類，有一些比較高檔的，例如洋房，它要等價才會賣，所以設計一套法律是非常困難。」最終無法在立法取得共識推行。

另一項措施「三隧分流」，林鄭指已經很努力，「我親自同西隧公司磋商，甚至談判，結果得到一個方案，但係立法會唔支持。佢哋係都唔肯接受紅隧要稍為加價才能達致三隧分流，咁咪唔做囉！」她稱只能等到全部三條隧道專營權都結束，收歸政府再作安排。

林鄭指疫情也是另一阻滯，「根本都出唔到外，做唔到海外推廣，譬如我都想去海外做多啲大灣區推廣活動，但真係做唔到，希望大家明白。」她稱做到百分之90幾，實在有賴全個班子的共同努力。