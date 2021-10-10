修例風波無人下台顯問責制失效？　林鄭：我係換人最多嘅特首

特首林鄭月娥任內爆發反修例風波，造成嚴重管治危機，個別問責官員表現受質疑、民望徘徊低位，但最終無人因此問責下台。特首林鄭月娥今日（10日）出席電視節目期間回應高官問責制是否已失效時，反指自己是歷來換官員最多的特首，「有啲人唔適合做政治，唔適當嘅人就應該換」。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



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首長級公務員不應「怕跌落海」

林鄭月娥在《施政報告》提到，已要求公務員事務局局長按「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。

林鄭月娥在電視節目指，首長級公務員需要「有能者居之」，尤其現時北部都會區的願景，市民也可能質疑「就算政府有鴻圖大計，但都無能力落實」。她強調現時18萬的公務員仍是非常幹練、盡忠職守、發揮得很好的團隊，只不過現時面對眾多新挑戰，政府需要在領導位置，尤其常秘、部門首長級的位置人選要求有所調整，希望這些人有「破舊立新的想法、有突破思維、不受限既定做法限制」的特質。林鄭指：「呢種特質唔係人人都有，甚至有人不想有。有啲人你叫佢行前一步，佢可能會覺得會跌落海，唔想行。」

林鄭表示，日後若干首長級公務員職位，歡迎現有公務員報名之餘，也會公開登廣告聘請：「我哋會搵行會成員、社會知名人士，做一個遴選委員會。有意擔任嘅人士就要向佢哋展示抱負。」但強調絕大部分崗位都會從現有公務員之中尋找。她舉例指，政府即將需要招聘公務學院院長，屬於首長第6級，已決定同步開放，因這個職位不單資深公務員可勝任，各大專院校也可能有不少具有豐富行政和培訓人才經驗的人選；當然有些位置，始終需要有足夠公務員經驗的人擔任。

指「有啲人唔適合做政治，唔適當嘅人就應該換」

主持人問到，如此一來整個改革可能牽動到政府的主要官員問責制，而過去兩年社會亦留意到，一些在政治動盪期間表現受到質疑的官員，不單不須下台，甚至可以升官，是否顯示問責制都已失效。

林鄭聞言笑指：「你無留意到，我係換人換得最多嘅特首咩？」她強調無意批評已離任的官員，但認為要尋找政治人才領導部門從來都不容易，「有啲人唔適合做政治，政治問責官員要有政治眼光、大局觀，唔適當嘅人就應該換。」

翻查資料，林鄭任內多名問責官員離任，包括政務司長張建宗、民政局長劉江華、財庫局長劉怡翔等、創科局長楊偉雄、公務員事務局局長羅智光等。

2017年，林鄭月娥率領司局長見傳媒，當中6人已離開政府。（資料圖片）

林鄭月娥以過往擔任局長、司長以至現時擔任特首的經驗，指以往最大的困難，係「啲人唔肯入嚟（政府），因為有一堆惡劣嘅情況。問責制的確係好難嘅，無得招聘無得培育，只可以去搵人。」不過她指現時政治形勢已變，香港重回「一國兩制」正確軌道，官員不用再擔心行事動軏被政治化、被起底，希望日後有更多有志國家、服務香港的人才出任政府官員。

再談移民：有市民過去兩年受誤導

談到移民問題，林鄭昨日在電台節目中表示不想由政府開口挽留，而希望向已經或打算離開的市民，展示香港有前景，一段時間後若覺香港仍是好地方，有回家的感覺，歡迎回流。主持人提到，政府展示香港未來經濟的願景，可能觸不及移民港人的關注，因相當一部分港人實際上是因政治環境，感覺到現時的香港，已不再是過去熟悉的香港。

林鄭月娥回應指：「有啲事物係有底線嘅，香港係『一國兩制』下嘅香港，肯定係中華人民共和國不可分離嘅部分，直屬中央人民政府，愛國者治港、中央全面管治權需要落實。」她指，如果有人不能接受這些底線，而她又不能移動這些底線，那也沒有辦法，但相信絕大部分港人都接受這些底線。她更指：「過去兩年市民受到好多誤導、迷惑、社交網絡嘅鼓吹，產生咗一啲誤會。」

被問到過去多次提到家人時都有哽咽，家人的關注是否未來是否競逐連任的考慮因素之一。林鄭指在任特首以來每有情緒波動，都是和家人有關，不會因工作而有太多的個人感觸，又笑指連任問題「唔好再問啦」。