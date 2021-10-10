林鄭探過渡性房屋住戶：深深感受他們內心喜悅　冀徹底解決上樓難

中聯辦高層連日落區探訪基層，在《施政報告》提出多招覓地建屋的特首林鄭月娥，今日（10日）到慈善團體營運的過渡性房屋項目探訪，了解住房情況。她稱本屆政府突破思維，積極利用短期閒置的土地以增加過渡性房屋供應，她每次探訪搬到過渡性房屋家庭，都深深感受他們那份發自內心的喜悅，「特別是有小朋友的家庭，因為較寬敞的空間能為孩子提供學習的環境。」



訪問期間，不少劏房戶表示過渡性房屋對他們很有幫助，不論租金、環境均比劏房好。林鄭向其中一戶的家長指，香港居住問題比較困難，希望能夠理解，還需要一段時間才能解決。該名家長以普通話回應指，相信問題將獲改善，現在已經「非常感謝了」。



林鄭到九龍樂善堂營運的過渡性房屋項目探訪，了解住房的生活情況。(政府新聞處圖片)

林鄭月娥在運輸及房屋局局長陳帆、九龍樂善堂主席彭志宏和總幹事劉愛詩陪同下，今日到訪由樂善堂營運的過渡性房屋項目，探訪四戶家庭，了解他們的生活情況。

林鄭月娥指，一共探訪了四戶均有在學子女的家庭，他們都是從「劏房」遷入過渡性房屋，對新的居住環境和相關的服務以及鄰里互助的氣氛十分滿意，租金壓力亦大大減輕。在其中一戶訪問中，林鄭問及就讀小三的女孩日常在家生活，又向家長指環境尚算不錯。家長聽後表示同意，稱「比起以前住劏房好太多」，相信問題將獲得改善，現在已經「非常感謝了」。

林鄭又向四戶家庭送禮物，有住戶提到正輪候公屋，已完成資產審查，強調過渡性房屋對他們有很大幫助，因自己沒申領綜援，慶幸現時毋須應付劏房高昂租金。林鄭之後又派糖給住在該項目的小童，並與他們一同合照。林鄭表示，自己每次探訪搬到過渡性房屋的家庭，都感受他們發自內心的喜悅，特別是有小朋友的家庭，因為有較寬敞的空間能作為學習環境。

過渡性房屋「加碼」5千

林鄭月娥指，透過民、商、官的多方合作，政府已覓得足夠土地提供原先承諾目標的15,000個單位，在《2021年施政報告》宣布再額外提供5,000個單位，將整體過渡性房屋供應在未來數年增至20,000個，並將相關資助額由83億元增至116億元。

她又指，除過渡性房屋外，政府亦推行現金津貼試行計劃，已向約50,000個合資格的一般公屋申請住戶派發津貼；亦推出「劏房」租務管制條例，若獲立法會通過，會於明年1月生效，為「劏房」租客提供合理及有效保障。

林鄭在《年施政報告》提出「北部都會區」等大計，她指若多項措施得以落實，由政府主導的土地供應在未來20至25年，將提供一百萬個公私營房屋單位，徹底解決「上樓難」、「上車難」問題。