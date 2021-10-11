施政報告｜議員促盡快合併高額長生津　羅致光料明年8月可落實

特首林鄭月娥上周發布本屆任內最後一份《施政報告》，提出將普通及高額長者生活津貼合併，劃一用普通津貼較寬鬆資產上限，讓合資格長者領取高額津貼，料明年下半年完成。

多名議員今日（11日）在立法會催促當局盡快推行，勞工及福利局局長羅致光回應指，合併長生津牽涉重新構建新系統及相關人手培訓，料由《施政報告》發表後需時10個月推行，強調下屆立法會及下個財政年度一定可以推行，相信明年第三季，約明年8月可以落實。



至於強制舉報虐兒立法的工作，羅致光指宗未能在今屆政府任內完成，無法回答下屆政府是否肯定繼續立法，任何政府都可自行選擇是否執行，但強調政府政策有一定延續性。



田北辰指，特首林鄭去年1月推出的「民生十招」，其中一招已是將高額及普通長生津合併，質疑之後一度「無影」，留待施政報告才再推出。（廖雁雄攝）

立法會福利事務委員會今早開會，討論《施政報告》措施，實政圓桌田北辰指，特首林鄭去年1月推出的「民生十招」，其中一招已是將高額及普通長生津合併，之後一度「無影」，突然在《施政報告》表示明年下半年才推行。

羅致光回應時重，申需時10個月時間才完成合併長生津的系統，「下屆政府不會突然不做」。

郭偉強指2022年下半年才做合併長生津，會令「哥哥姐姐」（長者）心急。（廖雁雄攝）

合併長生津額外開支料首年增8億元

委員會主席、民建聯蔣麗芸追問合併長生津的開支，羅致光指，預料合併長生津首年將增加8億元開支。田北辰批評，若只因8億元令特首考慮那麼久會非常失望，羅補充指，去年1月14日提出有關工作時未有新冠疫情的影響，之後大量撥款都申請用於疫情，故有關工作要待檢視財政情況再考慮推行。

工聯會郭偉強則指，2022年下半年才實行，會令「哥哥姐姐」（長者）心急。羅致光重申需要10個月時間處理合併，指下屆立法會及下個財政年度一定可以做到，相信明年第三季，約為明年8月可落實。他回應勞工界議員潘兆平時重申，合併長生津牽涉整個系統大幅度更新，亦涉及40個辦公室的工作，強調兩層架構變成單一架構並非簡單。

另外，田北辰問及強制舉報虐兒要等2023年上半年才推行，問及當局若今屆政府無法完成工作，是否不應作出承諾。羅致光說，不認為有辦法在明年6月30日政府換屆前，拿出可被通過的法例，強調需要仔細諮詢不同持分者，又指政府政策有延續性。