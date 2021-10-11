民建聯倡改善九龍中醫院聯網服務　發1千元電子運動券鼓勵運動

民建聯今（11日）召開記者會，公布「九龍中醫院聯網」服務的意見調查，並就九龍中醫療服務提出多項建議，包括促請政府加快推行兩個十年醫院發展計劃；加強九龍中醫院聯網的公私營合作；增加聯網醫生人手，以及發放1,000元電子運動券等。

民建聯主席李慧琼表示，「九龍中醫院聯網」有8間醫院，但該區出現人口老化，醫療服務需求殷切，加上聯網有數間醫院屬非緊急醫院性質，醫療服務未能滿足社區需求，尤其在急症室服務方面。她又指，對《施政報告》著墨重點不在醫療感失望，強調香港醫療問題不亞於房屋問題，促請港府加強改善醫療服務。



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民建聯調查指僅兩成半人滿意九龍中醫療

民建聯於今年8月底至9月初訪問了3,300多名居於九龍城及黃大仙區居民，當中只有25.8%受訪者滿意九龍中醫院聯網醫療服務；60.2%受訪者不知道已啟用的兒童醫院位置；70%受訪者不知道預期2025年落成的啟德醫院位置。

該黨黃大仙支部主席黎榮浩認為，調查顯示政府宣傳不足，導致九龍中居民不掌握區內醫療服務，促請政府加強推廣工作。

民建聯建議政府加快完成第一個十年醫院發展計劃，同時盡早部署開展第二個十年醫院發展計劃（2026年至2035年），讓更多醫院可以納入重建或擴建的範圍。在增加九龍中聯網醫生人手方面，民建聯建議放寬海外醫生來港註冊機制、增加本地醫生培訓名額以及增加聘用兼職醫生等。

另外，民建聯亦建議政府分批發放1,000元電子運動券，資助市民多做運動，並改善兒童醫院及啟德醫院的交通配套，例如加強小巴及巴士服務等。