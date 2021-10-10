民建聯擂台辯大學生強制參軍　李慧琼落場任正方：可提升國民情懷

民建聯今（10日）舉辦施政辦論擂台，供「賢路」治政人才庫成員參加，42名參加者包括民建聯主席李慧琼、多名立法會議員和成員，亦有非政黨人士參與。

十條辯題主要圍繞《施政報告》及民建聯過往倡議，包括「香港不應該採用與病毒共存的策略對抗新冠肺炎」、「特區政府應以共同富裕為施政目標」等，由基本法委員會副主任譚惠珠及「幫港出聲」召集人周融等擔任評審。

作為主席的李慧琼亦有「落場」參加，她擔任正方辯論大學生應否強制參軍，提及大學生參軍可提升他們為國為民的意識情懷，同時能增加體能，在國家有需要時可保家護國，強調只有強制參軍才可將好處發揮到最大效益。



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其中一條辯題「香港應強制大學生參與短期軍訓」由李慧琼和李銘銳擔任正方，李慧琼指出，大學生參軍可對社會和個人帶來多項好處，包括提升他們為國為民的意識情懷、強化大學生體能、提升忍耐力、應變技術，以及在國家有需要時，可成為保家護國的重要力量，她強調只有強制才可將好處達至最大效益。

其中一條辯題「香港應強制大學生參與短期軍訓」由李慧琼和李銘銳擔任正方。（李澤彤攝）

辯方稱強制引家長、學生反感 李：軍營開放受市民歡迎

擔任反方的青年民建聯主席施永泰則指，贊成香港年輕人自願參軍，但強調不應強制，他認為香港現時已有不少志願制服團隊，又認為強制會令家長、學生等反感，或會引起反效果，「大家記得國教最後喺一片反對聲音擱置」。

李慧琼反駁指，不應因考慮家長或學生反感便不推行，「加上我不認同學生及家長對軍訓反感，每年軍營開放，深受市民歡迎」。她舉例指，學生亦不喜歡考試，但考試才是公平評核學生的方法。李慧琼強調，大學生的自律性不足，相信強制參軍可提升他們為國為民的情懷。

2021年10月10日，民建聯舉辦施政辯論擂台。（李澤彤攝）

張國鈞：共同富裕為「造大個蛋糕、分好蛋糕」

另一項辯題為《特區政府應以共同富裕為施政目標》，由立法會議員張國鈞和招文亮任正方，張國鈞稱，共同富裕正是為人民謀幸福、「造大個蛋糕、分好蛋糕」，認為政府應在施政方面應落實促進社會公平公義。

「政道」學員、公務員杜蕙芷為反方，稱香港一直採取自由經濟，認為共同富裕正與自由經濟造成矛盾，令人聯想要以行政命令劫富濟貧，長遠影響香港競爭力和發展。她又指，新一份《施政報告》隻字不提「共同富裕」，但相信政府有作思考和考慮。林澤民則認為，現時已有扶貧委員會和不少政策協助處理貧窮問題，強調採用精準扶貧更有效用。

陳恆鑌認為，政府不應採取與病毒共存的策略，認為此做法如「躺平抗疫」，強調「共存即共亡」。（李澤彤攝）

正方陳恆鑌：與病毒共存如「躺平抗疫」

辯題亦有涉及公共衛生範疇，其中就「香港不應該採用與病毒共存的策略對抗新冠肺炎」，擔任正方的立法會議員陳恆鑌認為，政府不應採取與病毒共存的策略，認為此做法如「躺平抗疫」，強調「共存即共亡」；同樣擔任正方的觀塘區議員顏汶羽認為，現時「未係時間」採取與病毒共存的做法，強調現時病毒不斷變種，根本「博唔過」，唯有清零才是出路和重新起步。

擔任反方的該黨中委黃冰芬稱，接種疫苗目的就是為了與病毒共存，提高自身免疫力對抗疫情，她認為應以流感化去面對疫情；港台顧問委員會前主席、牙醫陳建強亦有參加活動，同為反方的他認為，清零只是消除潛在感染源頭目標，與病毒共存才是實現這個目標的壓力測試，亦是維護市民的應有擔當。