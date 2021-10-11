颱風｜邱騰華：無參與天文台決定　不涉經濟因素　葉劉促撥環境局

熱帶氣旋「獅子山」上周末襲港期間，天文台發出八號烈風或暴風信號的時間引起爭議。商務及經濟發展局局長邱騰華今（11日）出席立法會委員會會議時稱，天文台以專業及科學為本作決定。

對於坊間有人認為因天文台隸屬商經局，故天文台所有決定也是以經濟、商業為準，邱騰華否認有關說法，「合理地諗下就知無可能係咁」，又指商經局並無參與天文台的科學決定。



陳健波：不應過於苛責天文台

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日召開政策簡報會，多名議員關注天文台發出暴雨及風暴警告的安排。自由黨邵家輝指，不少業界向他反映，天文台周末的處理手法，令顧主安排員工上班的情況「一仆一碌」，「開唔到（無法營業）但（員工）想走又走唔到」，他笑言：「天文台係以前估得太準定係今次失準？」

民建聯葛珮帆稱「唔係想插天文台」，因天文台的表現一向良好，認為隨著科技進步，天文衛星數目多了很多，認為天文台在應對極端天氣上，可做得更好。保險界陳健波稱，上周五（8日）為了決定是否如常召開財委會會議，專程致電天文台查詢，認為社會不應過於苛責天文台，否則天文台「以後乜都唔講就最穩陣」，認為天文台作決定非常艱難，「好似算命咁，只係佢掌握著數據」。

邵家輝稱，香港電台節目「近排睇落去舒服好多」會。（鄭子峰攝）

邱騰華：天文台每個警告都性命攸關

邱騰華表示，天文台稍後將召開記者會，解答市民和社會的疑問，又感謝陳健波中肯、持平地評價天文台，強調天文台以專業、科學為本，每發出一個警告也是性命攸關，因此天文台須以負責任和專業態度作任何決定。

新民黨主席葉劉淑儀發言指，知悉市民「嬲天文台嬲得好緊要，有人仲開咗網頁鬧天文台」，但認為天文台很難跟隨民意作出決定，只能按科學數據行事，又指天文台因歷史原因隸屬商經局，但認為天文台與氣候變化、環境有更大關係，認為應把天文台交由環境局管理。

邱騰華強調，部門不會因隸屬某一個政策局，便不會服務其他政策局，他舉例指在擔任環境局局長時，天文台也就氣候變化等問題予環境局很多意見，部門不會因隸屬某一政策局，與其他政策局「老死不相往來」。