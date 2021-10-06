施政報告｜檢視公務員高層選拔機制　林鄭：最不夠「想幹事」的人

特首林鄭月娥發表《施政報告》，首長級公務員是特區施政成效關鍵，包括屬公務員中最核心、最高級別的常任秘書長和部門首長，她已要求公務員事務局局長以「能者居之」原則，在未來數月，檢視現時公務員高層職位選拔聘任機制，將最有遠見及能力的官員放在最適合的位置，公務員敍用委員會亦會參與有關工作。



林鄭月娥在下午記者會被問到，是否顯示現時的職位並非「有能者居之」，林鄭月娥回應指，現時政府最不足夠的是「想幹事」，為香港幹事，推動工作的人。

她認為，香港的公務員系統仍是「會幹事」「能幹事」的系統，但不夠「想幹事」的動力，因此現時需要在領導階層，尋找一些最有能力，最適用，最有抱負的人或公務員擔任。

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



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公務員事務局局長聶德權表示，會按行政長官要求，以「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制。他稱公務員隊伍是特區政府骨幹，有肩負貫徹落實「一國兩制」責任，並於早前已全部完成宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》，效忠香港特區。

局方會增強公務員對《憲法》和《基本法》的了解、鞏固他們的國家觀念和加深他們的大局意識，並已將《香港國安法》加入公務人員的入職培訓，持續加強現職人員對特區憲制秩序有更好的掌握，稍後將會把《國安法》列入公務員招聘考核範圍。