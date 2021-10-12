林鄭主動提天文台掛風球爭議：訊息發放有改善空間

特首林鄭月娥今（12日）出席行政會議前見記者，料《施政報告》提出的北部都會區建議將成為焦點；另熱帶氣旋「獅子山」上周末襲港期間，天文台發出八號烈風或暴風信號的時間引起爭議，料有關爭議將成為傳媒關注焦點。

林鄭主動提及，天文台台長昨日已作交代，訊息發放上確有改善的空間，政府一定會每日思考如何在這方面做得更好。



【10:20】被問到民主黨無人報名參選立法會，是否對新選舉制度下的抗議。林鄭指：「每一個政黨係咪認為喺某一場選舉，佢會鼓勵黨員去參選，呢個唔係由我去講」，但她認為在「完善選舉制度」後，仍然歡迎不同政治立場和看法的人參選，只要符合愛國者的要求。她強調，現時愛國者的要求已經清晰，亦有資格審查委員會的機制，故她希望每位有志改善香港現狀、進入政治體制、能夠在貫徹「一國兩制」下改善經濟、社會環境等的人，考慮參加年底立法會選舉。

對於美國商會指，政府的「清零」政策如斷絕與外國聯繫，會否調整相關政策，林鄭稱不少在香港落戶的外國公司都有憂慮，認為是否能夠免檢疫與其他國家往來，她指有國家相對開放，採取「與病毒共存」政策，但強調就香港的狀況，她已主動聯繫過商會解釋，說明香港為何要採嚴格的「外防輸入」，從而爭取與內地通關。

林鄭又指，無人反對與內地通關對他們來說同樣重要，因外商選擇在港成立公司或辦事處，亦是因為在內地有生意，香港正是一個平台讓他們進入內地市場，「所以佢哋都無人唔同意呢個策略」。但她強調到底何時能夠通關，無人能夠回答，只能夠說政府一直在努力，如9月底政務司司長領團隊與內地專家對接，內地專家已表達意見，港府會就相關意見調整措施。她希望能盡快有第二次對接會議，就與內地通關方面有具體交流。

林鄭認為，現時每日仍然有不少外地輸入的個案，幸好有強制檢疫的措施，在檢疫期間找出確診者。她稱昨日有七宗輸入個案，涉及不同地方，「可以想像如果無強制檢疫，呢啲每日幾個幾個就進入晒社區」，他們一旦進入社會就會接觸非常多人。她提及，一名在機場工作的人士確診，導致四百多人需要檢疫，包括百多個緊密接觸者，三百個次緊密接觸者，「可以想像如果每日五、六個，每個就化四百個出嚟」，不但導致社區爆發，亦令醫院受到不能承受的壓力。

至於會否影響香港金融中心地位，林鄭稱相信香港具多年的金融地位，不會因一次公共衞生而影響。她強調，香港在這次疫情對商界、市民管理得非常好，大家每日都可上班，「我無試過呢20個月唔畀出門口返工，其他地方有禁足令，我哋係無做過」，故希望市民同意要持續相關情況。她又指，食衞局今日稍後會公布放寬健身室的限制措施，讓市民有多點社交活動。

【10:13】被問到對中聯辦落區的看法，林鄭月娥稱從傳媒報道得知，中聯辦官員近日探訪近1,000人，感謝他們的付出。她說，「一國兩制」下，中央對香港有全面管治權，除透過港府了解民情外，亦希望透過中聯辦接收意見。她認為中聯辦落區可加強港人的國家認同感，相信中聯辦收到的意見與港府所收到的接近，包括房屋問題等，而中聯辦可反映與內地有關的意見，例如恢復通關等。

有記者問到未來會否增加更多大灣區專業執業試，以及如何提升本港疫苗接種率，林鄭指隨着前海擴區，需要更多政策容許本港專業人士進入大灣區發展，目前律師等專業已有相關安排，未來將會有更多類似政策，以促進人流物流資金流。

她續指，本港疫苗接種率仍不理想，目前還未達七成，反問政府除了強制接種外，政府還可以做甚麼。但她說，強制接種也未必有理想的成效，因市民或有其他原因不願接種，最重要的是全社會的合作，希望市民能說服親友接種。

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【10:10】世衞專家組建議，完成接種中國科興或國藥新冠疫苗的60歲及以上人士，應該接種第三針加強劑。林鄭月娥指，短期內會邀請專家開會，何時啟動為特定組群人士打第三針。

【10:05】林鄭亦提到，房委會自身亦同意需要壓縮建屋的程序，例如多用組裝合成法、不用自己畫則而交由承建商設計與建造，這些流程全部都可以改善，形容「唔一定要佢俾錢做嘢都可以改善嘅」。

她又額外提到，有一件事本身想在施政報告內提出，可是因太長而刪去，關於組裝合成建築。她指這個技術得到業界的認同，而其本質是用量愈大，效益就愈高，因為正如工廠就同類貨物接得愈多單，平均成本就可愈低。發展局兩三年前已大力推動組裝合成法，現時所有以公帑建的樓，除非得特別許可，不然都一定要用到組裝合成，包括較複雜的醫院。她引述港大的研究報告指，組裝合成比起傳統建築方法，施工時間短了30%至50%、建築成本少了10%、工地生產力提升100%至400%，「這是否很令人振奮呢？」因此她希望組裝合成法日後可以多用。

她最後重申，當日言論引起爭議，是有人看見報道後「不完全掌握」背景之下的反應，她已向陳帆局長提到，就公屋興建議題，很願意親自到房委會總部與成員交流。

【10:00】被問到近日要求房委會如建屋太慢，應自行繳付現金津貼的言論，林鄭澄清這不是一個建議，只是個「得意的想法」。她指現金津貼只是一個先導計劃，當時節目主持人關心計劃只維持3年，如3年內都不能改善公屋編配進度如何是好，由是引發這個討論。她指如這是一個「建議」，就會直接寫在2021年的施政報告中，有些傳媒形容那是「諉過、懲罰房委會」，她認為是誇大了形容，強調在建屋流程上有更多討論不是壞事。

林鄭指：「任何人都一定要自己在工作過程中，找出每日完善工作的動力。」因此提出一個想法，希望有更大動力，推動公營房屋的興建，認為有一些報道「無謂製造了社會的矛盾」、「沒什麼建設性的矛盾和爭議」。她重申，十分肯定房委會近4年所做的努力，近4年內已建9.65萬個單位，比再過去5年多了近五成。

林鄭表示，這是每個涉及公營房屋的機構同事盡心盡力推動的成果，而現時熟地比較充足，但交付土地後的流程仍需要努力。她舉例指，早前提出重組政策局的建議，運房局分拆沒什麼爭議，但對於發展局的功能也拆出去，她覺得需要思考，因為發展局過去不斷找土地，短中長期都有找，而土地又不是只起公屋，還有私樓、商業用地，如果將整個土地規劃工作，全數交給一個負責公營房屋的政策局，也未必合適，因此她認為在精簡程序、改地契等流程方面，希望日後相關部門可以想得闊一點。

此外，林鄭表示現時公屋一般申請者有15萬個正在輪候，覺得應就這個令大家關心議題多作思考，可改善的地方就改，房委會和房署，當然是肩負建公營房屋的重任。她引述運房局局長陳帆指，房委會建屋的流程已是世界級，不過她認為前期流程是需要檢視，形容是「大大落後於形勢」，例如城規程序，如何可以加快生地變熟地、熟地變起樓，尤其房委會不是私人發展商，是豁免於建築物條例的限制。她提到，會否可在少於4、5年的時間內建好一幢樓，尤其未來10年公營房屋的供應會是「頭輕尾重」，如可再壓縮建屋時間，早點配屋當然是好事，亦因如此每一個環節都有檢視的空間。

【09:52】特首林鄭月娥今早出席行會前表示，天文台已經發出三號強風信號，今日稍後或會發出八號強風信號，在颱風襲港期間，她希望市民做好預防措施，留意天文台的訊息發放。

林鄭又指，天文台台長昨日已就獅子山風暴作出交代，「我留意到天文台台長昨日已經（就掛風球爭議）作了一個交代，我們一定會每日都想想如何改善」，她形容訊息發放上確有提升空間，這亦是她在施政報告內提到的重點之一。

但她認為天氣是變幻無常，特別是在氣候變化之下，這些極端天氣情況的出現會愈來愈多，故她在《施政報告》提及，目標在2050年香港達致碳中和，環境局局長亦已提出一系列減碳的目標和行動。她期望社會可以多關注有關計劃，同時身體力行支持減碳工作，特別在節省能源和廢物回收兩大方面。

將於明天應商務部邀請，下午前往廣州，之後出席廣交會暨珠江國際貿易論壇，星期四會再前往深圳，與深圳的領導會面，會向對方介紹施政報告提出北部都會區的發展策略。

她指，由於施政報告有不少內容涉及港深合作，希望率先與深圳領導交流，而她亦會出席今日稍後深圳市人民政府首隻離岸人民幣債券在香港交易所上市的儀式。她表示，這亦說明了香港與深圳愈來愈緊密，優勢互補，說明香港作為國際金融中心，金融服務業可以服務深圳實體經濟，創科方面亦可以「強強聯手」，打造國際創新科技中心。