施政報告｜消息：林鄭月娥周二約見地產商大孖沙　商土地房屋措施

新一份《施政報告》土地及房屋政策成重點，包括推展「北部都會區」、訂定未來十年公營屋房建33萬個、增加每人居住面積一至兩成、禁正「龍床盤」等。《香港01》接獲消息指，特首林鄭月娥本周二（12日）約見各大地產商表到政府總部會面，商討報告的措施。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



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中央官員上月傳要求地產大亨助解決房屋問題

港澳辦主任夏寶龍早前表示，香港「將告別劏房及籠屋」。《路透社》上月17日報道指，中央官員在今年閉門會議上，向本港地產大亨提出新任務，要求運用資源和影響力，支持北京的利益，並協助政府解決房屋短缺問題。報道又引述接近中央官員消息指，中央不再願意容忍「壟斷行為」，直言「遊戲規則已經改變」。地產建設商會同月24日舉行例行會議，討論有關事件。執委會秘書長龍漢標會後指，從未聽聞有關消息，亦稱看不到商會及會員有任何壓力。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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特首林鄭月娥周三公布新一份《施政報告》，提出多項土地及房屋政策及措施，包括建設「北部都會區」、擬修例放寬「祖堂地」出售門檻、釋放部分濕地及綠化帶等。



《香港01》接獲消息指，港府上周去信各地產建設商會，相約本周二在政府總部會面，商討施政報告的措施。

▼10.6特首林鄭月娥公布在東鐵增建白石角／科學園站▼



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▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



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▼10.6特首林鄭月娥宣讀施政報告2021▼

