房委會建屋慢須代繳津貼？委員否認「嘆慢板」　引政府文件駁林鄭

特首林鄭月娥今日（10日）接受節目訪問時稱，希望公、私營房屋的興建速度可加快，席間提出一個「得意」建議，若房委會在政府交付土地後「建屋太慢」，房委會應代政府繳付向輪候公屋家庭的現金津貼，以更好建立問責精神。

有房委會委員公開表示對林鄭言論感困惑，更有委員私下表示「好嬲」，並舉出3年前運輸及房屋局向立法會提出的文件，反駁林鄭說法。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

招國偉：「罰款」都是用公帑

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉接受《香港01》查詢時表示，對於林鄭言論感到困惑，因即使要求房委會「罰款」支付「現金津貼計劃」的款項，但實際上也是運用公帑，看不出有何分別，「其實房委會啲錢都係公帑，我睇唔出政府咁做有咩嘢分別。」他強調，現時房委會已全速推展更多公營房屋項目。

他又提到，現時房委會每個推展的項目，各委員也非常著緊如何再壓縮前期的程序加快建屋，但不可能完全無視、繞過現有法規，又反駁稱倘房委會「嘆慢板」、故意拖慢公營房屋項目進度，當然可以問責，「但事實唔係咁，咁點解會覺得係我哋做得慢，向房委會問責呢？」

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／羅君豪攝）

委員引文件指建屋慢與房委無關

有委員私下稱對林鄭的言論感「好嬲」，並向記者發送政府向立法會提交的文件，「睇下政府之前點講」，強調建屋慢與房委會無關。根據運房局於2018年11月向立法會房屋事務委員會就有關推展公營房屋發展項目的挑戰和困難提出的文件，當中提到政府致力於物色土地作公營房屋發展，房委會亦在可行的情況下努力加快發展流程。

局方當時稱，政府在過去數年已物色超過210幅具短中期房屋發展潛力的用地，合共可建逾31萬個單位，當中七成為公營房屋，惟大部份有關的土地仍有待完成所需程序，包括規劃及諮詢、法定規劃、收地及清拆、提供及重置設施、地盤平整及提供基建、及時取得立法會撥款批核等；又提到房委會在2010/11至2017/18年度諮詢區議會的公營房屋項目中，約八成的用地並非「熟地」 ，因此政府須進行各項程序，把一些「非熟地」變成「熟地」，「而這些程序籌備需時、具不確定性」。

文件提到，房委會將繼續採取五大措施，包括與相關政策局/部門緊密聯絡、爭取地區支持，同時會地盡其用，以因地制宜的設計，盡用每一幅用地的發展潛力，在規劃和基建許可及不會對環境質素造成不能接受的影響的情況下，通過與部門協商，或透過規劃申請，適度放寛發展限制。