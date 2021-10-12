大律師公會明年初改選　傳杜淦堃將競逐主席　湯家驊讚穩重溫和

大律師公會明年1月進行改選，法律界傳出消息，擅長商業及民事訴訟案的資深大律師杜淦堃有意競逐公會主席一職，而資深大律師陳政龍及毛樂禮考慮參選副主席。

大律師公會前主席湯家驊表示，他與杜淦堃認識多年，屬同一大律師事務所，杜亦是其兒子的師傅，形容杜穩重及溫和，予人感覺政治中立。



現任主席夏博義（Paul Harris）早前透過傳媒表明不會競逐連任，近日法律界傳出消息，資深大律師杜淦堃有意競逐公會主席一職。

杜淦堃1999年取得大律師資格，2015年「升仙」成為資深大律師，現於Temple Chambers執業，擅長商業爭議、仲裁及調解案。他曾於2020年香港記者協會覆核警方速龍小隊及防暴警員執勤不展示警員編號，及2014年佔旺藐視法庭案中代表政府，並在今年考生覆核考評局取消歷史科考題案中代表考評局。杜淦堃自2017年獲委任為高等法院暫委法官，今年9月獲委任為特委法官。

湯家驊形容，杜淦堃穩重及溫和（moderate），他和杜甚少談及政治議題，不能斷言其政治立場，不過杜予人感覺中立，「份人少講政治」。他認為，由政治色彩較淡的人士出任大律師公會主席是好事，未來可修補與中央關係，「我好怕好似Paul Harris（夏博義）咁政治色彩咁濃厚。」他續指，未來粵港澳大灣區發展有多方面工作進行，倘因為政治問題與內地斷絕關係，將損害法律界發展。