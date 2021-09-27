大律師公會拒提名湯家驊　夏博義：因公會屢被不實指控為政治組織

資深大律師、行政會議成員湯家驊早前循法律界當選新一屆選委，他昨（26日）接受電台節目訪問時透露，曾去信大律師公會主席夏博義（Paul Harris），向對方索取提名參選，稱對方以「選舉唔值得參與」而拒絕。



夏博義今（27日）回覆《香港01》查詢時表示，公會當時已仔細考慮湯家驊的來函，但由於公會有感近月不斷有媒體不實指控公會為「政治組織」，因此公會不會表態支持任何一名參選人，故他不會簽署任何提名文件。



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夏博義：有在選委會選舉投票

夏博義接受查詢時指，公會確實未有提名湯家驊，強調拒絕提名的原因並非「選舉唔值得參與」，或許是湯記錯。夏博義向記者展示當時回覆湯家驊的信件內容，指公會已仔細考慮對方要求提名的來函，由於公會有感近月不斷有媒體不實指控公會為「政治組織」，因此公會不會表態支持任何一名參選人，故他不會簽署任何提名文件。

夏博義又指，正如湯家驊在訪問中所言，大律師公會確實有在選委會選舉中投票。

There was a strong feeling that having been repeatedly criticized, untruthfully, in recent months in the media as having become a "political body", the Bar Council should not express support for any candidate for the Election Committee and that I should not therefore sign any nominations. 大律師公會主席夏博義（Paul Harris）

大律師公會主席夏博義。 （資料圖片／李澤彤攝）

湯家驊：不希望隔空互相質疑

湯家驊回覆查詢時僅稱，他清楚記得與夏博義通電話時對方「講過乜」，感覺與記者覆述夏博義的內容有分別，但不希望隔空互相質疑，他希望公會日後與特區政府和中央政府的關係能夠改善。

湯家驊昨在電台節目稱，報名參選選委時，特別希望取得大律師公會提名，稱當時曾去信夏博義，向對方索取提名，稱對方以「選舉唔值得參與」而拒絕。湯家驊指，大律師公會最終改變立場，包括上周與參選人會面交流，並在選委會選舉中投票，形容是「大躍進」。曾任大律師公會主席的湯家驊透露，早前與公會會面期間，曾向夏博義稱：「呢票唔係你（個人）嘅」，認為夏博義不可以個人立場，決定公會是否參與投票。