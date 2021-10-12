港府「放棄」阿斯利康疫苗　陳肇始：750萬劑全捐予全球獲取機制

食物及衞生局局長陳肇始宣布，將向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈港府早前購入的750萬劑阿斯利康疫苗，向有需要國家提供疫苗，預計2022年第二季前交付。她強調，政府購入的復必泰及科興疫苗已足夠全香港市民接種。



食物及衞生局局長陳肇始指，將向新冠疫苗全球獲取機制捐贈港府早前購入的750萬劑阿斯利康疫苗。（周皓宜攝）

陳肇始稱，目前全球新冠疫苗分配不均，情況不理想，例如低中收入國家只有20%人口已接種首劑新冠疫苗，而高中收入國家首針接種率達80%，世衞呼籲有足夠疫苗供應的國家或地區，將供過於求的劑量透過新冠疫苗全球獲取機制，捐予有需要的地方。

她說，香港已採購合共1,500萬劑疫苗，包括復必泰及科興，足夠全香港市民接種，由於本港疫苗供應理想，加上疫情穩定，因此已與新冠疫苗全球獲取機制與阿斯利康達成三方協議，將早前購入的750萬劑阿斯利康疫苗，捐贈給中低收入經濟體，將會於2022年第二季前付運。

▼全球多國注射阿斯利康疫苗▼



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去年12月購入未開始注射 被指有血栓風險

港府去年12月表示，向阿斯利康購入750萬劑疫苗，當時食衞局發言人表示，全球就疫苗的競爭十分激烈，預期初期供應會相對緊絀。今年4月，歐洲藥品管理局（EMA）的安全委員會發表聲明，指該疫苗與血栓可能有關，血栓應被列為疫苗的罕有副作用。阿斯利康藥廠當時回覆《香港01》表示計劃保持不變，將繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門市民提供阿斯利康新冠疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌4月在港台《千禧年代》表示，個人建議香港不應購入阿斯利康疫苗。他指，據他理解，政府與藥廠只是初步協議，最近仍未入紙批准在港緊急使用。許樹昌續指，現時有更多資料顯示，阿斯利康疫苗對南非變種病毒保護率只有約一成，而且有血栓風險，認為不是很好的選擇，亦不建議買入讓長者使用。