新冠疫苗｜林鄭：短期邀專家開會　研何時啟動為特定群組打第三針

世界衛生組織（WHO）專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前表示，短期內會邀請4名政府專家開會，聽取他們意見，討論何時啟動為特定群組注射第三劑疫苗。

林鄭月娥指，現時香港的疫苗接種率仍不理想，仍未達七成，反問大家現時仍可做甚麼提高接種率。她認為，即使強制接種疫苗亦未必能達到效果，強調最重要是社會合作，呼籲市民說服身邊的親友打針。



美商會質疑「清零」政策 林鄭：無人不同意與內地通關的重要

對於美國香港商會早前指，政府的「清零」政策如斷絕與外國聯繫，被問到會否調整相關政策，林鄭稱已主動聯繫商會解釋，政府要採取嚴格的外防輸入措施，從而爭取與內地通關。她強調無人不同意與內地通關的重要性，「因為佢哋選擇係香港成立公司或區域辦事處，都係因為佢哋係內地有生意，而香港係一個非常之好進入內地市場嘅平台，所以佢哋都無人唔同意呢個策略。」

至於會否擔心影響香港國際金融中心地位，林鄭稱相信香港多年作為國際金融中心的地位，不會因一次公共衛生而影響。她又為，香港今次管控疫情的工作做得非常好，市民每日都可上班，「我無試過呢20個月唔畀出門口返工，其他地方有禁足令，我哋係無做過」，故希望市民同意持續相關措施。

特首林鄭月娥稱，相信香港多年作為國際金融中心的地位，不會因一次公共衛生而影響。 (盧翊銘攝)

食衞局今日公布放寬健身中心限聚措施

林鄭又指，現時香港每日仍有不少外地輸入個案，如昨日已有7宗輸入個案，涉及不同地方，「可以想像如果無強制檢疫，呢啲每日幾個幾個就進入晒社區。」她表示，早前一名機場貨站人員確診，導致400多人需要檢疫，包括約100個緊密接觸者及約300個次緊密接觸者，「可以想像如果每日五、六個，每個就化四百個出嚟」，將會增加社區感染的風險，亦可能令醫院不勝負荷。

此外，林鄭月娥透露，食衞局稍後會公佈放寬健身中心和運動場所的社交距離措施，讓市民有多點社交活動，並繼續支持政府的外防輸入的工作。