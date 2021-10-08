立會選舉10.30起接受提名　由資審會確認資格　須簽補充資料表

立法會換屆選舉12月19日舉行，提名期由本月30日開始，到下月12日結束。選舉管理委員會分別委任10個地方選區、及28個功能界別和選委會界別的選舉主任，負責處理提名表格及其他選舉事宜。

新一屆立法會選舉與剛過去的選委會選舉一樣，候選人是否獲有效提名，將改由資格審查委員會決定。根據資審會的要求，獲提名人士須填寫「候選人資格審查補充資料表格」，於提名期內交回。

資審會可要求候選人提供任何其認為適當資料，以令資審會信納候選人有資格獲提名，或其他關於提名是否有效的事宜。



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新一屆立法會換屆選舉，將產生90名議員，較今屆多出20個議席。但直選將減至20席，並改為十個地方選區；功能界別會選出30名議員；重設的選委會界別則選出40名議員。

所有候選人須獲選委提名 選委會界別佔40席

新選舉安排下的提名安排，參加直選，須取得最少100名但不多於200名有關選區的登記選民提名。同時，須得到最少10名但不多於20名選委提名，包括五大界別，各有不少於2名但不多於4名選委的提名。

參選功能界別，除了必須是有關界別登記選民、或與界別有密切聯繫，也須得到最少10名但不多於20名有關界別的登記選民提名。候選人同時須取得選委提名，要求數目與直選一樣。

至於參與選委會界別，候選人可以不是選委，但須得到最少10名但不多於20名選委提名，當中包括五大界別，各不少於2名但不多於4名選委提名。

非中國籍可參選12個功能組別

根據法例，有意參選者必須是年滿21歲的地方選區登記選民，在緊接提名前的3年內通常在港居住，是沒有外國居留權的香港永久性居民中的中國公民。不過，12個功能界別不在此限，可接受非中國公民或擁外國居留權的香港永久性居民，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界；以及保險界。