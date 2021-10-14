林鄭訪穗向內地官員贈施政報告　深圳行程取消提早回港

特首林鄭月娥今日（14日）訪問廣州，會晤市委書記張碩輔及市長溫國輝，向二人送上她任內最後一份《施政報告》。政府傍晚發稿，指林鄭向他們特別介紹了「融入國家發展大局」的章節，表明香港會用好中央支持香港的政策，發揮獨特優勢，為經濟注入動力。

而原定下午與深圳市領導舉行的會議取消，林鄭結束廣州行程後返港，港深政府將另行安排日子會面。



林鄭與廣州市領導會晤時，表示雙方同屬大灣區的核心城市，可加強合作、優勢互補，特別提到7間香港的大學相繼進駐大灣區內地城市，當中科大將於南沙建校，料明年9月啟用。另外，科大與科技園擬在南沙建立孵化基地，林鄭亦希望得廣州支持；她又表明支持香港交易所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作。

林鄭同日出席了「中國進出口商品交易會暨珠江國際貿易論壇」開幕式，同行的財政司司長陳茂波將留在廣州，出席明日的相關論壇。