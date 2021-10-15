容不下國殤之柱？羅致光：每一樣嘢有來有去　高志活願來港拆雕塑

香港大學要求支聯會前日（13日）下午5時前移除「國殤之柱」，否則視為放棄，不過校方暫未有進一步行動。曾任港大副教授的勞工及福利局局長羅致光今早（15日）在電台節目上被問到有否想過港大會「容不下國殤之柱」，他認為沒有所謂容不下，「每一樣嘢都有來有去，咁有就有，無就無。」



「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活昨晚發聲明，指港大並未接觸他，重申願意將「國殤之柱」移離校園，並提出兩個選項，包括將雕塑移到香港其他地方，但據他了解《港區國安法》並不容許「國殤之柱」留在香港。另一個選項是由他親自來港拆卸，再將雕塑移至歐美或亞洲、仍可「書寫、銘記及討論歷史」的地方。



「風險由港大評估」 羅致光：好多因素我唔掌握

羅致光進入政府前，是港大社工及社會行政學系副教授，在節目上被問到有沒有想過港大有一日會「容不下國殤之柱」，他回應指：「我又唔覺得有所謂『容不下』嘅問題，每一樣嘢都有來有去，咁有就有，無就無。」

至於若港大諮詢羅致光意見，他會怎樣回應，羅致光稱他沒有思考過這個問題，「如果港大今日嚟問我，我會話港大根據自己考慮去做。」被問到「國殤之柱」是否為港大構成風險，羅致光說：「我唔知啊。大學自己評估喇，好多因素我唔掌握。」

高志活。

高志活曾不下一次被港府拒絕入境

高志活指，國殤之柱落戶港大24年，若移走將會衝擊港人及中國人對歷史的討論及記憶，認為港大作為「知識分子的燈塔」，移走國殤之柱將令校方聲譽蒙上永遠的污點。他又質疑《港區國安法》是否連擺放了24年的藝術品都可以規管到，反問如在私人花園掛起雕塑照片、或記載六四的書籍是否同屬違法。

高指若雕塑被破壞是極之殘酷的事，又稱不會放棄再創作新的「國殤之柱」，並願意親自來港拆卸雕塑。高志活在2013年曾經來港修復雕塑，但此前曾不下一次被港府拒絕入境。